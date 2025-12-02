الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
حوادث

ننشر الصور الأولي لحريق نشب في سوق الخواجات بالمنصورة

حريق بمخزن ملابس
حريق بمخزن ملابس بالمنصورة، فيتو
اندلع حريق بمخزن ملابس بسوق الخواجات بشارع بورسعيد بالمنصورة في محافظة الدقهلية.

حريق في مخزن ملابس بالمنصورة 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في سوق الخواجات بالمنصورة.

علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي موقع الحريق، وتبين أن الحريق بمخزن ملابس في عقار مكون من أربعة أدوار.

تمت السيطرة على الحريق في ثلاثة أدوار، وجار أعمال الإطفاء بالدور الرابع بواسطة الحماية المدنية، ولا توجد خسائر بالأرواح حتي الآن.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

ما معنى الربيبة وحكم الشرع في الزواج بها؟ الإفتاء تجيب

قصة بناء جامع الأطروش"الدمرداش" بحلب وسر التسمية

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع فى المراهنات الإلكترونية (فيديو)

