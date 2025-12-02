ننشر الصور الأولي لحريق نشب في سوق الخواجات بالمنصورة

18 حجم الخط

اندلع حريق بمخزن ملابس بسوق الخواجات بشارع بورسعيد بالمنصورة في محافظة الدقهلية.

حريق في مخزن ملابس بالمنصورة

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في سوق الخواجات بالمنصورة.

علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي موقع الحريق، وتبين أن الحريق بمخزن ملابس في عقار مكون من أربعة أدوار.

تمت السيطرة على الحريق في ثلاثة أدوار، وجار أعمال الإطفاء بالدور الرابع بواسطة الحماية المدنية، ولا توجد خسائر بالأرواح حتي الآن.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

