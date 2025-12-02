تقرير الطب الشرعي يثبت اعتداء جنايني مدرسة دولية بالإسكندرية على تلاميذ KG

18 حجم الخط

تسلمت جهات التحقيق بنيابة منتزه ثاني في الإسكندرية، تقرير الطب الشرعي حول واقعة اعتداء جنايني بإحدى المدارس الدولية بالإسكندرية للغات على تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال، حيث أكد التقرير اعتداء العامل على الأطفال وإصابتهم بشكل بالغ الصعوبة.

كما استدعت جهات التحقيق العاملين بالمدرسة لسؤالهم عن الواقعة، فيما أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة على الشكل المشار إليه بأقوال المجني عليهم.

وكان قد قرر قاضي التجديدات بمنتزه ثاني حبس المتهم "س.خ.ر"، 15 يوما لاتهامه بالاعتداء الجسدي على 4 طلاب بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس الدولية الشهيرة بالإسكندرية.

وبدأت الواقعة المقيدة برقم 16372 لسنة 2025 إداري منتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة منتزه ثاني يفيد تقدم 4 أسر ببلاغات بالقسم، ضد جنايني بإحدى المدارس الدولية الشهيرة بالاعتداء الجسدي علي أبنائهم بحديقة المدرسة.

وكشفت التحريات الأولية عن قيام المتهم بالتعدي على 3 بنات وطفل، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها بالواقعة.

