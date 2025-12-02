"ذات.. والرداء الأحمر" في افتتاح مهرجان مصر لمسرح العرائس والطفل بالإسكندرية

18 حجم الخط

تنطلق الليلة فعاليات مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس والطفل بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، في الساعة السادسة مساءً، والذي تستمر فعالياته في الفترة من ٢ إلى ٧ ديسمبر بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة عروض مصرية وأجنبية تناقش قضايا الطفل.

وتحمل الدورة اسم الفنان أشرف عبد الباقي، ويرأس المهرجان المخرج جمال ياقوت.

عرض مسرحية ذات والرداء الأحمر

وتقرر عرض مسرحية العرائس "ذات.. والرداء الأحمر" في افتتاح المهرجان، عقب فعاليات الافتتاح.

المسرحية تأليف وأشعار السيناريست وليد كمال، وإخراج نادية الشويخ، وإنتاج مسرح القاهرة للعرائس بقيادة الدكتور أسامة محمد علي، ضمن خطة قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، بطولة صوتية لصاحبة السعادة إسعاد يونس، والفنانة القديرة هالة فاخر، والنجمة الشابة مايان السيد، والفنان القدير سامي مغاوري، والفنانين عمرو رمزي، تامر فرج، عصام الشويخ، أشرف طلبة، داليا طارق.

كما تشارك بالبطولة لايف في دور البطلة "ذات" النجمة الشابة ريم طارق، ألحان وتوزيع الموسيقار هاني شنودة.

مسرحية ذات والرداء الأحمر

وتدور أحداث المسرحية حول علاقة الأطفال بالتكنولوجيا والسوشيال ميديا، وحلم الكثيرين منهم بالثراء السريع والشهرة، دون الالتفات للمخاطر التي قد يتعرضون لها.

وتستلهم الحكاية الشهيرة ذات الرداء الأحمر ولكن بشكل حديث مغاير، حيث تحافظ على نسق الحكاية التراثية من حيث عدم سماع الابنة لنصائح الأم، فتتعرض للمخاطر وهي في طريقها للجدة، ولكن في الحدوتة القديمة يهاجمها الذئب، وفي الحديدة يهاجمها ثلاثة اشرار يمثلون خطر الذئب القديم، ويعرفون عليها من خلال السوشيال ميديا.

كما تستلهم الأغاني التراثية مثل "فتحي يا وردة وبابا جاي امتى" مع معالجتها بطريقة عصرية تناسب الأطفال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.