جولات تفقدية لرئيس صرف صحي الإسكندرية لمتابعة الأحوال الجوية

جولات تفقدية لرئيس
جولات تفقدية لرئيس صرف صحي الإسكندرية
 قام المهندس "سامي قنديل" رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بجولة ميدانية موسعة شملت قطاعات وسط والعامرية والعجمي، وذلك للوقوف على جاهزية تمركزات فرق الطوارئ ومراجعة استعدادات معدات شفط وتصريف مياه الأمطار.

 وخلال الجولة، شدّد “قنديل” على رفع درجة الاستعداد القصوى والتدخل الفوري للتعامل مع أي تجمعات مياه، مع التأكيد على التواجد المستمر للفرق الميدانية على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

 

جولات موسعة لرئيس الصرف الصحي بالإسكندرية لمتابعة الأحوال الجوية 

 كما تابع رئيس الشركة أعمال التطهير بنطاق المناطق الثلاث، موجهًا إلى تعزيز المعدات في النقاط الحيوية والتنسيق الكامل مع غرف العمليات بالمحافظة لرفع كفاءة منظومة الطوارئ.
وتأتي هذه الجولات ضمن خطة الشركة لضمان جاهزية الشبكات وفاعلية التعامل مع موجات الطقس غير المستقر.

ads