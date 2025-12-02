الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تجديد حبس "جنانيني" متهم بالاعتداء على تلاميذ مدرسة الإسكندرية للغات 15 يوما

مدرسة الاسكندرية
مدرسة الاسكندرية للغات، فيتو
قرر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة المنتزه ثان في الإسكندرية تجديد حبس جنانيني بمدرسة الإسكندرية للغات، 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتعدي جسديًّا على تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال داخل المدرسة.

كانت النيابة العامة قد قررت عرض الأطفال المجني عليهم على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي، وبيان ما إذا كانت هناك إصابات أو آثار تدعم الاتهامات المنسوبة إليه.

وتواصل نيابة المنتزه ثان تحقيقاتها في الواقعة المقيدة برقم 16372 لسنة 2025 إداري المنتزه ثانٍ، والتي تضمنت بلاغات من أربعة أولياء أمور، أفادوا فيها بتعرض أبنائهم، وهم: ثلاث فتيات وولد من مرحلة رياض الأطفال، لاعتداءات جسدية من قبل عامل بالمدرسة.

وأجرى فريق من النيابة العامة معاينة ميدانية للمدرسة، بمشاركة الأطفال وأولياء أمورهم، حيث تم فحص المنطقة المشار إليها في البلاغات داخل المدرسة، والتي يُشتبه في أنها شهدت وقائع التعدي، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة داخل المدرسة، واستكمال سماع أقوال الشهود.

