30 مرشحا يتنافسون من جديد، شكل الخريطة الانتخابية بدائرة المنتزه بالإسكندرية بعد إلغاء نتائجها

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلغاء نتائج انتخابات الدائرة الأولى "المنتزه" بمحافظة الإسكندرية، وإعادة الانتخابات فيها كاملة.

وجاء إعلان إعادة الانتخابات بالدائرة الأولى والتي كان من المقرر إجراء الإعادة فيها على مقعد واحد يتنافس عليه مرشحي حماة الوطن، ولتنضم إلى الدائرة الثانية جارتها الرمل، وبذلك يصبح في الإسكندرية دائرتان يعاد فيهما الانتخابات كاملة، وسبق أن قضت ذات المحكمة بقبول الطعون على الدوائر الثلاثة المتبقية وإحالتها لمحكمة النقض بعد إعلان النتيجة فيها.



وكانت النتيجة قد أُعلنت قبل الطعون بفوز كل من؛ مرشحي مستقبل وطن أشرف سردينة ورمضان بطيئة، ومرشح الجبهة المنتقل من مستقبل وطن أحمد الحمامي وهو كان نائب عنه وأعلنت الإعادة بين هشام الرحماني وبهاء عطا، وبذلك يخوض ٣٠ مرشحا الانتخابات من الذين خاضوها سابقا قبل الإعادة.

وأوضح أحمد فتحي، أحد المرشحين الطاعنين على الانتخابات، وصاحب لايف البث المباشر أثناء الانتخابات وفرز الصناديق خلال سير العملية الانتخابية، أن المحكمة حكمت في الطعن الخاص بالمرشح عبد السلام العمراوي بإعادة الانتخابات كاملة لما شابها من تجاوزات تبطل العملية الانتخابية، وبذلك جرى رفض باقي الطعون لسابقة الفصل فيها، مع الأخذ في الاعتبار أن أحد الطعون التي جرى رفعها أحيلت إلى محكمة النقض في شق خاص بالقائمة.

