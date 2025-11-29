حبس فراش مدرسة دولية شهيرة بالإسكندرية بتهمة التحرش بتلاميذ الـ KG

18 حجم الخط

أمرت نيابة المنتزه ثانٍ بالإسكندرية بحبس سعد.خ (58 عامًا)، فراشًا بمدرسة خاصة دولية شهيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة الاعتداء على 4 تلاميذ، بينهم 3 فتيات في مرحلة الـ KG، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



ورغم أن العامل المتهم أنكر الواقعة وقال "كنت بطبطب عليهم" خلال التحقيقات، إلا أنه أمام أقوال التلاميذ قررت النيابة حبسه، وأمرت بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وإجراء معاينة للمدرسة.

وألقت قوة من مباحث قسم المنتزه ثانٍ بالإسكندرية القبض على عامل بإحدى المدارس الدولية الشهيرة، الواقعة في محيط اختصاص دائرة القسم، بعد ورود بلاغ ضده بتهمة التحرش والاعتداء على 4 أطفال بمرحلة الـ KG.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه ثانٍ، يفيد بورود بلاغ من أولياء أمور بقيام عامل في مدرسة دولية شهيرة بالإسكندرية، بالتعدي على أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال، داخل أروقة المدرسة.

وكشفت التحريات الأولية أنه اعتدى على 3 فتيات وطفل في مرحلة رياض الأطفال.





