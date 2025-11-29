السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حبس فراش مدرسة دولية شهيرة بالإسكندرية بتهمة التحرش بتلاميذ الـ KG

حبس فراش مدرسة دولية،
حبس فراش مدرسة دولية، فيتو
18 حجم الخط

أمرت نيابة المنتزه ثانٍ بالإسكندرية بحبس سعد.خ (58 عامًا)، فراشًا بمدرسة خاصة دولية شهيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة الاعتداء على 4 تلاميذ، بينهم 3 فتيات في مرحلة الـ KG، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

ورغم أن العامل المتهم أنكر الواقعة وقال "كنت بطبطب عليهم" خلال التحقيقات، إلا أنه أمام أقوال التلاميذ قررت النيابة حبسه، وأمرت بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وإجراء معاينة للمدرسة.

وألقت قوة من مباحث قسم المنتزه ثانٍ بالإسكندرية القبض على عامل بإحدى المدارس الدولية الشهيرة، الواقعة في محيط اختصاص دائرة القسم، بعد ورود بلاغ ضده بتهمة التحرش والاعتداء على 4 أطفال بمرحلة الـ KG.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه ثانٍ، يفيد بورود بلاغ من أولياء أمور بقيام عامل في مدرسة دولية شهيرة بالإسكندرية، بالتعدي على أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال، داخل أروقة المدرسة.

وكشفت التحريات الأولية أنه اعتدى على 3 فتيات وطفل في مرحلة رياض الأطفال.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فراش مدرسة القبض علي فراش مدرسة تعليم الاسكندريه مدرسة دولية بالاسكندرية حبس فراش متحرش القبض علي فراش متحرش

مواد متعلقة

كنت بطبط عليهم، القبض على فراش مدرسة دولية بالإسكندرية بتهمة التحرش

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتقدم 3-0 على إيفرتون بالشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على ليدز يونايتد بهدفين دون رد في الشوط الأول

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر

كأس مصر، شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية

يوفنتوس يستعيد توازنه في الدوري الإيطالي بفوز مثير أمام كالياري

نيوكاسل يفوز برباعية على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

برشلونة يفوز على ألافيس 3-1 ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتا (صور)

القاهرة تسجل 23 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأحد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دولة التلاوة، المتسابق محمد حسن صوت يبهر القلوب ويحيي الروح (فيديو)

من القرآن والسنة، ضوابط إعطاء وقبول الهدية في الشرع الشريف

ليلة صوت القرآن، الحلقة السادسة من “دولة التلاوة”(بث مباشر)

المزيد
الجريدة الرسمية