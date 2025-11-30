تفاصيل جديدة في واقعة إطلاق رئيس محكمة بالاسكندرية النار على نفسه

18 حجم الخط

تباشر جهات التحقيق بسيدي بالإسكندرية، تحقيقاتها الموسعة في واقعة إقدام مستشار بمحكمة جنح استئناف الإسكندرية على انهاء حياته،بإطلاق الرصاص على نفسه،من سلاحه الخاص.فيما تكثف المباحث جهودها لكشف غموض الحادث وأسبابه.

تلقت الأجهزة الأمنيه بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة سيدي جابر بوجود جثه لأحد أعضاء الهيئة القضائية داخل استراحة القضاة بمنطقة سموحة دائرة القسم.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة سيارة إسعاف الى موقع الحادث وتبين من الفحص والمعاينة أن الجثة للمستشار "س م" رئيس محكمة جنح مستأنف الرمل ثانى بالإسكندرية، وبفحصها تبين آثار عيار ناري له فتحة دخول وخروج، مصوب من مكان قريب، وتبين وجود سلاح ناري بجوار الجثة.



وعلى الفور تم إخطار النيابة العامة التي انتقلت إلى موقع الحادث لمعاينته وطلبت ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحادث وجمع فارغ الطلقات الموجودة بالموقع، كما تم التحفظ على السلاح الناري المستخدم في الحادث.

ووفقا للتحريات المبدئية تبين أن المستشار المذكور من محافظة الغربية، وكان يعمل بمحكمة شبين الكوم منذ سنتين، وجرى نقله إلى محكمة شرق الإسكندرية كرئيس لمحكمة جنح مستأنف الرمل ثانى، وتجري الأجهزة الأمنية التحريات وتكثف جهودها لبيان سبب وقوع الحادث لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتم نقل الجثة الى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وكلفت المباحث باجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

