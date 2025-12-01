بعد اتهام عامل بالتحرش، نيابة المنتزه تعاين مدرسة دولية وتقرر عرض الأطفال على الطب الشرعي

18 حجم الخط

عاين فريق من نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، مدرسة دولية للغات بـ منطقة المندرة، بعد اتهام عامل بالمدرسة بالتحرش والتعدي على 3 طفلات وطفل بالـ kg، وجرى معاينة مكان ارتكاب الوقائع والتي حددها الأطفال.

وقررت النيابة عرض الأطفال على الطب الشرعي لبيان حدوث إصابات جراء الاعتداء عليهم من عدمه، وإصدار تقرير عن حالتهم.

وتواصل نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المجيد رئيس النيابة، التحقيق فى واقعة اتهام عامل بمدرسة دولية، بالاعتداء على تلاميذ في الـ kg، وذلك بعد تقدم 4 من أولياء الأمور ببلاغات ضده بالقضية التي حملت رقم 16372 لسنة 2025 إداري منتزه ثان.

وأصر المتهم على إنكار كافة الادعاءات والتهم الموجهة إليه، والتأكيد على عدم تحرشه بالبنات أو الولد الصغير أو أي طفل من أطفال المدرسة.

وكانت ولي أمر إحدى التلميذات بمرحلة kg1، قد كشفت الواقعة عندما أبلغتها ابنتها بفقدان السويت شيرت الخاص بها، وعند توجه والدتها إلى المدرسة يوم الخميس تبين عدم وجود أحد من المدرسين رفقة التلاميذ في الحديقة، ورأت مشهدا مريبا وهو خروج العامل “س. خ ٥٨ عاما" ويعمل جنايني من جانب الحديقة ووراءه طفلة صغيرة غير مرتبة الملابس.

لتبلغ على جروب واتس آب بما رأته وتتكشف الأمور حول الواقعة، وتبدأ عدد من الأمهات في سؤال أبنائهن وبناتهن ويتقدم 4 من أولياء الأمور ببلاغات عن تحرش وتعدٍ على 3 بنات وصبي.

وقررت النيابة حجز العامل المتهم على ذمة التحقيقات ولحين ورود تقرير الطب الشرعي.

