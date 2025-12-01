كنت بحضنهم وأبوسهم زي ولادي، اعترافات المتهم بالتعدي على تلاميذ مدرسة دولية بالإسكندرية

18 حجم الخط

شهدت تحقيقات نيابة المنتزه ثاني الجزئية بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المجيد رئيس النيابة، في واقعة اتهام أحد العاملين بمدرسة دولية للغات، فرع المندرة، بالاعتداء على تلاميذ فى مرحلة رياض الأطفال، محاولات من المتهم الهروب من اتهامات التعدي والتحرش بالأطفال، بادعاء أنه كان يعاملهم مثل أطفاله.

وجاءت اعترف المتهم (س.خ.ر.م)، مواليد 1967 ميلاديا، والذي يعمل عامل مشتل "جناينى بمدرسة" فى الواقعة، المقيدة برقم 16372 لسنة 2025، وإمام إبراهيم بلال وكيل نيابة المنتزه ثان، بملامسة الأطفال المجنى عليهم، قائلا:"أنا بحضنهم وأبوسهم زي ولادي.. ومش هعمل كده تاني".

وجاء نص أقوال المتهم فى التحقيقات والتى جاءت على النحو التالى:

س ـ ما هو قولك فيما هو جاء في مذكرة المباحث واقوال المبلغ

ج ـ انا عرفت ما جاء بأقوال المبلغين في المحضر واللي حصل انا اعمل جناينى بمدرسة لغات في منطقة المندرة وأن الاطفال بيأتوا الي اللعب داخل الجنينة قبل بداية اليوم الدراسي وانا بحضن الاطفال وببوسهم زي اولادي وانا غلطان مش هعمل كدة تاني وهو دة اللي حصل

س ـ جاء بأقوال المبلغين بقيامك بالتحرش باولادهم أثناء تواجدهم بالجنينه الخاصة بالمدرسة محل عملك

ج ـ الاطفال بيحبوا يلعبوا في الجنينة وانا بحضنهم وابوسهم زي اولادي

س ـ جاء في أقوال المبلغين انك تقوم بتجريد الاطفال من ملابسهم الخارجة والداخلية والتحرش لهم

ج - انا بخدهم في حضنى في الجنينة وبعاملهم زي اولادي وانا غلطان مش هعمل كدة تاني

س ـ هل تتهم المبلغين بشئ

ج ـ لا

س ـ يتهمك المبلغين في المحضر بقيامك بتجريد الاطفال من ملابسهم أثناء تواجدهم بجنينه المدرسة محل عملك والتحرش بهم

ج ـ انا اقوم بتقبيل الاطفال وحضنهم زي اولادي وانا غلطان مش هعمل كدة تاني

س ـ هل لديك اقوال أخري

ج ـ لا

وأمر المسشار محمد عبد المجيد رئيس النيابة بإستعجال تقرير الطب الشرعى،الخاص بالأطفال المجنى عليهم،والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمدرسة،وتفريغها بمعرفة الفنيين المختصين،لبيان تحركات المتهم داخل فناء المدرسة،ومدى احتكاكه بالاطفال.

وأتم فريق من نيابة المنتزة ثان معاينة مكان حدوث الواقعة،وذلك بمصاحبة الاطفال المجنى عليهم،وجرى رفع رسم كروكى لفناء المدرسة واحدى الحجرات الملحقة.



وكانت النيابة العامة تسلمت تحريات المباحث حول الواقعة، المقيدة برقم 16372 لسنة 2025، والتى أكدت صحتها، ونسبت للمتهم اعتدائه على عدد من الأطفال بمرحلة الـ « kg»، وفور ورود التحريات أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

