بالفواكه والخضروات والعسل، مقشّرات منزلية للبشرة لتجديد الخلايا وإزالة الشوائب

تُعد عملية تقشير البشرة جزءًا أساسيًا من الروتين الصحي للعناية بالوجه، فهي تساعد على إزالة خلايا الجلد الميت، وتفتيح اللون، وتنعيم الملمس، إضافة إلى تعزيز امتصاص البشرة للمرطبات والماسكات الأخرى.

وبينما تتوفر الكثير من المقشرات الجاهزة في الأسواق، إلا أنّ المقشرات الطبيعية المصنوعة في المنزل تظل الاختيار الأكثر أمانًا وفعالية خاصة للنساء الباحثات عن عناية لطيفة وخالية من المواد الكيميائية.

تشير خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، إلى أن من أبرز المكونات الطبيعية التي تدخل في صناعة المقشرات المنزلية: الفواكه، الخضروات، والعسل، إذ يجمع هذا الثلاثي بين الفيتامينات، ومضادات الأكسدة، والإنزيمات الطبيعية القادرة على تجديد الخلايا بعمق وتنعيم البشرة.

وتضيف خبيرة العناية بالبشرة أن هذه المواد الطبيعية تعمل بتناغم مذهل: فالفواكه تقشر، والخضروات تهدئ، والعسل يرطب ويعالج، مما يمنح البشرة مظهرًا أكثر صحة ونعومة.

وفي هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، مجموعة من أقوى المقشرات المنزلية الطبيعية التي تجمع بين فوائد هذه العناصر الثلاثة، مع توضيح طريقة استخدامها وفوائدها للبشرة.

فوائد استخدام المقشرات الطبيعية للبشرة

فوائد تقشير البشرة

قبل التطرق إلى الوصفات، من المهم فهم لماذا تعتبر الفواكه والخضروات والعسل عناصر مثالية لصنع مقشر فعّال في المنزل:

1. الفواكه: مصدر طبيعي للأحماض المقشّرة

الفواكه مثل البابايا، الفراولة، والليمون تحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي (AHA) الطبيعية، وهي تقوم بتقشير الجلد بلطف، وتفتيح البقع الداكنة، وتحسين ملمس البشرة دون تهيّج.

2. الخضروات: تهدّئ البشرة وتغذيها

الخيار، البطاطس، والجزر تحتوي على فيتامينات A وC، إضافة إلى خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تهدئة البشرة بعد التقشير وإعطائها الترطيب والنضارة.

3. العسل: مرطّب ومطهّر طبيعي

العسل مضاد طبيعي للبكتيريا والالتهابات، كما أنه يحافظ على ترطيب البشرة ويمنع الجفاف الذي قد يحدث بعد التقشير. كما يساعد على شد البشرة وتنعيمها.

أقوى المقشرات المنزلية الطبيعية

1. مقشر الفراولة مع الخيار والعسل لتفتيح البشرة

المكونات:

3 حبات فراولة طازجة

نصف خيارة مبشورة

ملعقة صغيرة عسل

الطريقة:

يُهرس خليط الفراولة جيدًا حتى يصبح معجونًا ناعمًا، ثم يُضاف إليه الخيار المبشور والعسل ويُخلط حتى يتجانس. يُوضع المزيج على البشرة لمدة 10–15 دقيقة مع فرك دائري خفيف.

الفوائد:

الفراولة تحتوي على حمض الساليسيليك الذي يزيل الجلد الميت ويفتح المسام، بينما الخيار يبرد البشرة ويقلل الالتهاب، والعسل يمنح ترطيبًا ولمعانًا طبيعيًا.

2. مقشر البابايا والجزر والعسل لتجديد الخلايا

المكونات:

3 مكعبات من البابايا الناضجة

ملعقة صغيرة من عصير الجزر

ملعقة عسل

الطريقة:

تُهرس البابايا جيدًا وتُخلط مع عصير الجزر والعسل، ثم يُستخدم الخليط لتدليك البشرة لمدة دقيقتين قبل تركه 10 دقائق أخرى.

الفوائد:

البابايا تحتوي على إنزيم "البابين" الذي يُعد مقشرًا طبيعيًا قويًا، يساعد على التخلص من الخلايا الميتة بسهولة. الجزر غني بفيتامين A الذي يجدد الخلايا ويحارب التصبغات.

3. مقشر الشوفان مع الموز والعسل للبشرة الجافة

المكونات:

نصف موزة مهروسة

ملعقة شوفان مطحون خشن

ملعقة صغيرة عسل

الطريقة:

يُخلط الموز مع الشوفان والعسل حتى يصبح الخليط متماسكًا، ثم يُفرد على الوجه ويُفرك بلطف لمدة دقيقة ويُترك 10 دقائق أخرى.

الفوائد:

الموز يغذي ويرطب، الشوفان يزيل الخلايا الميتة بلطف، والعسل يمنع التهيّج، مما يجعل هذا المقشر مثاليًا للبشرة الحساسة والجافة.

4. مقشر الليمون مع البطاطس والعسل لتفتيح البقع

المكونات:

ملعقة صغيرة عصير ليمون

ملعقتان من عصير البطاطس

ملعقة صغيرة عسل

الطريقة:

تُمزج جميع المكونات جيدًا وتُستخدم على الوجه لمدة 5 دقائق فقط مع فرك خفيف ثم تُغسل بالماء البارد.

الفوائد:

الليمون يساعد على تفتيح التصبغات، البطاطس تحتوي على نشا يعمل على تهدئة وتفتيح البشرة، بينما العسل يمنع الجفاف.

ملاحظة: لا يُنصح بهذا المقشر للبشرة شديدة الحساسية.

5. مقشر التفاح مع القرفة والعسل لتنشيط الدورة الدموية

المكونات:

شرائح تفاح مهروسة

ربع ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة عسل

الطريقة:

يُخلط التفاح المهروس مع القرفة والعسل، ويوضع القناع على الوجه لمدة 10 دقائق مع تدليك لطيف.

الفوائد:

التفاح غني بمضادات الأكسدة، القرفة تنشط الدورة الدموية وتمنح البشرة توهجًا، والعسل يرطب ويُهدئ.

تقشير البشرة

كيفية استخدام المقشرات الطبيعية بطريقة صحيحة وآمنة

يُفضّل استخدامها من مرة إلى مرتين أسبوعيًا فقط.

يُمنع استخدامها على البشرة المصابة بتهيج شديد أو حب شباب ملتهب.

يجب تجربة القليل من الخليط على جزء صغير من الجلد لاختبار الحساسية.

بعد التقشير يجب وضع مرطب مناسب للحفاظ على توازن البشرة.

