استعيدي إشراقة وجهك، 7 ماسكات طبيعية لتفتيح منطقة تحت العين

18 حجم الخط

ماسكات طبيعية، لتفتيح منطقة تحت العين، تعاني الكثير من النساء من اسمرار منطقة تحت العين بسبب الإرهاق، أو قلة النوم، أو الجفاف، التوتر، التقدم في العمر، أو العوامل الوراثية.





أشارت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أنه رغم وجود العديد من المنتجات الطبية، تُفضَّل الكثيرات اللجوء إلى الحلول الطبيعية لأنها لطيفة على البشرة الحسّاسة، آمنة وغير مكلفة، وتُظهر نتائج فعَّالة عند المواظبة عليها.



في هذا التقرير تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، أهم الماسكات الطبيعية التي تساعد في تفتيح هذه المنطقة وإعادة نضارتها.



أسباب اسمرار تحت العين

قبل اختيار أي ماسك، من المهم معرفة الأسباب الأساسية للّون الداكن، لأن العلاج الحقيقي يبدأ من فهم المشكلة. من أبرز الأسباب:



قلة النوم التي تجعل الجلد يبدو أكثر شحوبًا فيظهر الاسمرار بوضوح.

الوراثة؛ بعض النساء لديهن استعداد جيني لظهور الهالات.

التعرض للشمس بدون واقٍ.

سوء التغذية ونقص الفيتامينات مثل الحديد وفيتامين B12.

جفاف البشرة الذي يجعل المنطقة تفقد إشراقها.

استخدام الهاتف ليلًا والإنهاك الرقمي.

معرفة السبب يساعد على تعزيز فعالية الماسكات الطبيعية ويُسرِّع من ظهور النتائج.

أفضل ماسكات طبيعية لتفتيح منطقة تحت العين



للعناية تحت العين

1. ماسك الخيار المبشور وماء الورد

فوائد الماسك:

الخيار غني بالماء والفيتامينات، ويُعدّ من أشهر المواد الطبيعية المُهدّئة لتحت العين. يعمل على تقليل الانتفاخ وتفتيح اللون، بينما يساعد ماء الورد على تنشيط الدورة الدموية ومنح الجلد مظهرًا مشرقًا.

طريقة التحضير:

ابشري نصف ثمرة خيار.

أضيفي إليها ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ضعي الخليط تحت العينين لمدة 10–15 دقيقة ثم اشطفيه.

معدل الاستخدام:

3 مرات أسبوعيًا.

2. ماسك البطاطس المبشورة بالحليب

فوائد الماسك:

البطاطس من أقوى المواد الطبيعية لتفتيح الهالات، لاحتوائها على إنزيمات مبيّضة لطيفة.

أما الحليب فيحتوي على حمض اللاكتيك الذي يُساهم في تفتيح البشرة وترطيبها.

طريقة التحضير:

ابشري نصف بطاطس نيئة.

أضيفي ملعقة صغيرة من الحليب البارد.

ضعي الخليط تحت العين لمدة 15 دقيقة.

امسحي المنطقة بقطنة مبللة بماء بارد.

معدل الاستخدام:

مرتين إلى 3 مرات أسبوعيًا.

3. ماسك أكياس الشاي الأخضر الباردة

فوائد الماسك:

الشاي الأخضر مضاد قوي للأكسدة ومضاد للالتهابات، يعمل على تفتيح الهالات وتقليل الانتفاخ، ويُنصح به خاصةً للنساء اللواتي يعانين من السهر والإرهاق.

طريقة الاستخدام:

ضعي أكياس شاي أخضر مستخدمة داخل الثلاجة لمدة ساعة.

ضعي كل كيس على عينك لمدة 15 دقيقة.

معدل الاستخدام:

يومًا بعد يوم للحصول على نتائج أسرع.

4. ماسك الكركم والعسل

فوائد الماسك:

الكركم يحتوي على مادة الكركمين ذات الخصائص المبيّضة، والعسل يُرطّب ويغذّي البشرة ويجعلها أكثر نضارة.

طريقة التحضير:

اخلطي ربع ملعقة صغيرة كركم مع ملعقة صغيرة عسل.

طبقي طبقة رقيقة جدًا تحت العين.

اتركيه 10 دقائق فقط ثم اغسليه جيدًا.

تنبيه:

تجنّبي الإكثار من الكركم حتى لا يترك لونًا أصفر على الجلد.

5. ماسك زيت اللوز مع فيتامين E

فوائد الماسك:

من أقوى الوصفات التي تساعد على تفتيح المنطقة وتعويض نقص الترطيب. زيت اللوز غني بفيتامينات تفيد الجلد الرقيق، وفيتامين E يعزز إصلاح الخلايا.

طريقة الاستخدام:

امزجي نقطة من زيت اللوز مع محتوى كبسولة فيتامين E.

دلّكي برفق تحت العين ليلًا واتركيه حتى الصباح.

معدل الاستخدام:

يوميًا قبل النوم.

6. ماسك جل الصبار مع ماء الورد

فوائد الماسك:

جل الصبار يُجدّد خلايا البشرة، يُرطّب بعمق ويُخفف التصبغات. ماء الورد يزيد من الإشراقة ويُهدّئ الجلد.

طريقة التحضير:

امزجي ملعقة صغيرة من جل الصبار مع نصف ملعقة ماء ورد.

ضعي الخليط لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه.

معدل الاستخدام:

3 مرات أسبوعيًا.

7. ماسك القهوة وزيت جوز الهند

فوائد الماسك:

القهوة تُنشّط الدورة الدموية وتقضي على السواد الناتج عن الإرهاق، وزيت جوز الهند يرطّب بعمق ويعالج الخطوط الرفيعة.

طريقة التحضير:

اخلطي نصف ملعقة قهوة مع نصف ملعقة زيت جوز الهند.

ضعي المزيج لمدة 10 دقائق فقط.

اغسلي جيدًا.

مناسب لـ:

النساء اللواتي يستخدمن الهاتف طويلًا أو يسهرن ليلًا.

نصائح لتعزيز نتائج الماسكات الطبيعية

حتى تحصلي على أفضل نتائج، اتبعي النصائح التالية:

1. النوم الكافي

7–8 ساعات ضرورية يوميًا لتقليل الهالات.

2. الترطيب المستمر

استخدمي كريم أو زيت طبيعي قبل النوم.

3. الحماية من الشمس

ضعِ واقي الشمس يوميًا حتى داخل المنزل.

4. قللي من الملح والكافيين

لأنهما يزيدان الانتفاخ والسواد.

5. شرب الماء

على الأقل 8 أكواب يوميًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.