أهلي 2007 يفوز على بتروجت بهدف نظيف في دوري الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 خارج ملعبه على بتروجت، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة دوري الجمهورية

جاء هدف فوز «أهلي 2007» عن طريق بلال عطية بتسديدة مقصية في الدقيقة 76 من زمن المباراة، ليمنح الفريق ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالبطولة.

تشكيل أهلي 2007 أمام بتروجت

بدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: محمد عاطف - إياد مدحت - يوسف رامي - مهند الشامي.

الوسط: محمد رأفت - عمر العدوي - بلال عطية - يوسف كامل - أحمد الشيخ.

الهجوم: زياد أيوب.

وشارك ياسين عاطف بدلًا من يوسف كامل، وحمزة الدجوي بدلًا من زياد أيوب، وعبد الرحمن رامي "مانو" بدلًا من أحمد الشيخ، ومحمد هيثم بدلًا من بلال عطية.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2007» رصيده إلى 25 نقطة من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 مباريات، حيث فاز على مودرن سبورت 7 - 0، وعلى فاركو 4 - 1، وتعادل في مباراة غزل المحلة 1 - 1، وفاز على بيراميدز 2 - 0 اعتباريًا، وتعادل مع إنبي 2 - 2، وتعادل مع سيراميكا 1 - 1، وفاز على حرس الحدود 2 - 0، وعلى الزمالك 3 - 2، وعلى كهرباء الإسماعيلية 2 - 1، وتعادل مع الاتحاد 0 - 0، وفاز على بتروجت 1 - 0، مسجلًا 25 هدفًا مقابل 8 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلًّا من هاني العقبي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق، ومحمد نحلة مخطط الأحمال، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

