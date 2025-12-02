ما حقيقة عودة كورونا وانتشارها؟ حسام حسني يوضح (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام حسني أستاذ الصدر بكلية طب القاهرة، أن الفترة الحالية هى فترة انتشار الفيروسات، موضحا أن مصطلح "البرد"، عام، فهو أعراض للالتهابات الفيروسية التى تصيب الجهاز التنفسي.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الستات"، تقديم الإعلامية سهير جودة، ومفيدة شيحة، المذاع على فضائية "النهار": "هل عندنا كورونا، أيوة عندنا كورونا، وإنفلونزا، فمصر بها مجموعة من الفيروسات التى تنتشر فى هذه الفترة من العام".



وأضاف: "هناك انتشار أسرع من المعتاد للفيروسات، وإذا ظهر الفيروس فهو يظل موجود، ولن ينتهي، ولكنه يضعف والمواطن يكتسب المناعة"، مشيرا إلى أن المناعة المكتسبة محددة المدة، وهناك عوامل بيئية وحيوية تساهم فى ذلك.



وأوضح: " المريض يحصل على المناعة ضد فيروس واحد ولكن وجود أكثر من فيروس لا يعني إن الإنسان حصل على مناعة من كل الفيروسات"، مشيرا إلى أنه لا يوجد خطورة من هذه الفيروسات وأن الإصابات بها فى مراحلها الأولى والبسيطة.



وتابع: "لا توجد حالات مصابة بالفيروسات موجودة بالمستشفيات، ويجب أن يكون هناك حذر من الإصابة، والفيروس هو أضعف مخلوق، لأنه لا يمكث خارج الجسم أكثر من 8 إلى 12 ساعة، والإنسان هو مصدر طاقة الفيروس".



انتشار فيروسات موسمية

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن الحكومة تتابع عن كثب ما يُثار ويتم تداوله بشأن انتشار فيروسات موسمية أو ظهور متحورات جديدة، مؤكدًا أن ما يحدث هو تطور طبيعي للإنفلونزا الموسمية التي تتجدد سلالاتها كل عام مع بداية فصل الشتاء.

وأوضح مدبولي أن الوضع الصحي في إطاره الطبيعي، ولا توجد أي زيادة غير معتادة في معدلات الإصابة، مضيفًا: "لن نخفي أي معلومات، ومنذ جائحة كورونا ونحن نُعلن الحقائق بشفافية كاملة".

