الصحة: الإنفلونزا أشد أعراض الفيروسات التنفسية والتطعيم السنوي ضروري للوقاية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان: إن الوزارة لا تستطيع إنكار وجود فيروسات جديدة، موضحًا أنه حال اكتشاف أي فيروس جديد، يتم الإعلان عنه عالميًا، مشددًا على أن إخفاء المعلومات يزيد من انتشار الفيروسات ويخالف مصلحة الصحة العامة.

الفيروسات التنفسية خلال موسم الشتاء

وأضاف عبد الغفار في تصريحات صحفية أن انتشار الفيروسات التنفسية خلال موسم الشتاء أمر طبيعي، مؤكدًا أن أعداد الإصابات العام الجاري لا تختلف عن المعتاد.

وأشار إلى أهمية لقاح الإنفلونزا، موضحًا أن الإنفلونزا تعد أشد أعراض الفيروسات التنفسية، وأن التطعيم السنوي ضروري للوقاية.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا، أوضح عبد الغفار أنه لم يعد يُصنف كفيروس خطر، وأن منظمة الصحة العالمية أعلنت في 2023 أن كورونا أصبح ضمن قائمة الفيروسات التنفسية المعتادة.

وأكد المتحدث الرسمي للصحة أن الإنفلونزا تخضع لتحورات جديدة سنويا ويتم إنتاج لقاح جديد كل عام، داعيًا المواطنين إلى عدم الانجراف وراء الخوف أو الذعر من الفيروسات.

