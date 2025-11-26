حسام حسني: المستشفيات الجامعية تلعب دورًا محوريا في مواجهة الفيروسات الجديدة

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لـمستشفيات جامعة القاهرة، أن المستشفيات الجامعية تمثل محورًا أساسيًا لمواجهة الأمراض المنتشرة والفيروسات الجديدة.

وكشف أن جاهزية الأقسام الصدرية والتنسيق بين فرق الرعاية المختلفة تمكّن المستشفيات من التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة عالية.

مواجهة الأمراض المنتشرة والفيروسات الجديدة

وأضاف خلال اليوم العلمي لقسم الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، أن تطبيق نتائج البحث العلمي داخل الأقسام الصدرية يسهم في تطوير بروتوكولات علاجية حديثة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وتعزيز قدرة المستشفيات على الاستجابة السريعة للتحديات الصحية المستجدة.

تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى

ونظمت كلية طب قصر العيني اليوم العلمي لقسم الأمراض الصدرية تحت رعاية وحضور الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات وأستاذ أمراض الصدر، وبإشراف الدكتور يسري عقل، رئيس قسم الأمراض الصدرية، وبمشاركة نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية والمتخصصين.

