الكشف على 155 طفلا في قافلة طبية لجامعة بنها بمدرسة الحرية

قافلة طبية بجامعة
قافلة طبية بجامعة بنها، فيتو
 واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ جامعة بنها، تنظيم القوافل الطبية ضمن فعاليات مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" لتوقيع الكشف الطبي على طلاب المدارس.

جامعة بنها تنظم المؤتمر السنوي الدولي الثاني عن تكامل العلوم الإنسانية والتكنولوجية

مستشفى بنها التخصصي للأطفال ينقذ حالتين نادرتين لعيوب خلقية

جاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، وبإشراف الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

الكشف على 155 طفلا في قافلة طبية بجامعة بنها 

وأكد رئيس جامعة بنها  أن مبادرة " من أجل قلوب أطفالنا" تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم صحة طلاب المدارس وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية من خلال القوافل الطبية لضمان نشء سليم وصحة أفضل لأبنائنا في المستقبل.

ومن جانبها، أضافت الدكتورة نيرمين عدلي أن القافلة استهدفت مدرسة الحرية كفر شكر وقامت بإجراء 155كشفًا طبيًا فى تخصصي الرمد والأطفال، شملت 75 حالة أمراض العيون، و80 حالة أطفال، بالإضافة إلي عمل نظارات طبية وتم صرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات والفحوصات اللازمة.

