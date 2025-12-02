ضبط 3 أطنان دواجن ولحوم منتهية الصلاحية في ثلاجة بالخصوص

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية من ضبط 3 أطنان من الدواجن واللحوم منتهية الصلاحية داخل إحدى الثلاجات بمدينة الخصوص، وذلك في إطار الحملات المكثفة لحماية صحة المواطنين وضبط الأسواق.

ضبط 3 أطنان دواجن ولحوم منتهية الصلاحية في ثلاجة بمدينة الخصوص

وجاءت الحملة بتنسيق مديرية الطب البيطري القليوبية برئاسة الدكتور هاني شمس الدين مدير المديرية، وبمشاركة الدكتور أيمن شعراوي رئيس قسم إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبحضور الدكتور مجدي راضي مدير الإدارة البيطري ة بالخانكة، وبالتعاون مع مديرية التموين برئاسة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع تحرير المحاضر اللازمة وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

وأكدت الجهات المعنية القليوبية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق وثلاجات حفظ وتداول الأغذية، لضمان سلامة المعروض من السلع الغذائية والحفاظ على صحة المواطنين.

