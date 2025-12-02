الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
محافظات

السيارة "الكيوت" ظهرت بالقليوبية قبل الجيزة، والمحافظ: طبقناها لكن المواطنين تركوها وركبوا التروسيكل

بديل التوك توك بالقليوبية،
بديل التوك توك بالقليوبية، فيتو
أثارت تجربة السيارة “الكيوت” بديل “التوك توك” الجدل مؤخرا، وأصبحت تريند على صفحات مواقع التواصل، بعد إطلاقها للعمل في شوارع محافظة الجيزة، حيث كانت سبقتها محافظة القليوبية في ديسمبر من العام الماضي، بإعلانها عن تلك الخطوة والتي بدأت واعدة في ملف النقل الداخلي، بعد اعتماد مشروع «بديل التوك توك» بها من خلال إدخال السيارة الخفيفة المعروفة باسم «الكيوت»، وذلك أثناء جلسة المجلس التنفيذي المنعقدة في 29 ديسمبر2024، برئاسة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

واستهدف المشروع وقتها، بحسب تصريحات رسمية، الحد من  الفوضى المرورية ومخاطر وسائل النقل غير المرخصة، وعلى رأسها التوك توك والموتوسيكلات، مع توفير وسيلة آمنة وآدمية للمواطنين داخل المدن التي تفتقر لمواصلات داخلية منتظمة.

تجربة لم تطبق بالقليوبية

ورغم الإعلان الرسمي عنها واعتمادها من قبل محافظة القليوبية، إلا أن ما حدث علي ارض الواقع كان مغاير تماما، حيث أن المشروع لم  يتم تطبيقه ولم يتقدم أي مواطن خلال العام المنصرم للحصول على ترخيص تشغيل السيارة «الكيوت».

القليوبية تبدأ تطبيق الكيوت  في طوخ

واوضح المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية ، أن مدينة طوخ كانت نقطة الانطلاق الأولى للتجربة تمهيدا لتعميمها في حالة النجاح علي المدن الاخري، لأنها تعاني من غياب المواصلات الداخلية، ويعتمد مواطنيها على «التروسيكل» كوسيلة شبه وحيدة للتنقل، وهي وسيلة تصفها المحافظة بغير الآدمية والخطرة.

وأشار إلى أنه كان من المخطط إدخال 25 سيارة خفيفة في المرحلة الأولى، ضمن منظومة مواقف سيارات الأجرة والسرفيس، مع تحديد خطوط سير واضحة تخضع للقوانين المنظمة، على أن تعمل بمحركات ثنائية بالبنزين والغاز الطبيعي، وتتميز بخفة الوزن ووجود أربع عجلات وأبواب توفر الأمان.

الشارع بالقليوبية لم يقبل السيارة الكيوت

فيما يوضح سيد نور، أحد أهالي مدينة طوخ، إن إحجام المواطنين عن التجربة كان متوقعًا، حيث أن شوارع المدينة ضيقة وتعاني من عشوائية شديدة، ووجود سوق أسبوعي يوم الخميس، ما يؤدي إلى تكدس وإشغالات تعوق مرور السيارات، بينما يستطيع التروسيكل المرور بسهولة.

السائقون الرافضون للكيوت.. التكلفة أكبر من العائد

من جانبه، يؤكد أحد سائقي التروسيكلات أن المشروع لم يوفر حوافز حقيقية للدخول فيه، مشيرًا إلى أن سعر السيارة «الكيوت» مرتفع مقارنة بالتروسيكل، بجانب الإجراءات المطلوبة للترخيص والتشغيل، مبينا أن التروسيكل وسيلة سهلة، لا تحتاج لإجراءات معقدة، وأجرة الركوب لا تتجاوز 10 جنيهات، فلماذا نتحمل  تكلفة سيارة مرتفعة قد لا تحقق  له نفس الدخل وفي حالة زيادة الأجرة ستواجه برفض شديد من المواطن.

محافظة القليوبية يعلق على تحربة الكيوت

من جانبه اكد محافظة القليوبية  المهندس أيمن عطية، أن أبواب المحافظة ما زالت مفتوحة لدعم تجربة بديل التوك توك، وأن الهدف الأساسي هو إنهاء حالة العشوائية المرورية التي تفرضها وسائل النقل غير المنظمة، والحفاظ على أرواح المواطنين.

وشدد المحافظ على أن التجربة تحتاج إلى وقت وتعاون مجتمعي، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تشجيع المواطنين على الانضمام للمشروع، وتحفيزهم على استخدام وسائل نقل قانونية وآمنة.

