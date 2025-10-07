الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجمباز، منتخب مصر يتألق في بطولة البحر المتوسط للناشئين بتركيا

الجمباز، واصل المنتخب الوطني للجمباز للناشئين والناشئات مسيرته ونتائجه المميزة، وذلك خلال مشاركته في منافسات بطولة البحر المتوسط المقامة حاليا في تركيا، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

وسجل المنتخب الوطني للجمباز حضوره المميزة في بطولة البحر المتوسط، وحصد المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الفرق للناشئين.

وعلى المستوى الفردي، أحرز مازن علي المركز الأول في منافسات الفردي العام، بإجمالي 5 ميداليات ذهبية على أجهزة الحركات الأرضية وحصان الحلق وحصان القفز والمتوازي والعقلة، في حصد سليمان فراج المركز الأول والميدالية الذهبية على جهاز الحلق.

كما حقق عبدالله بركة المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الفردي العام، من خلال فضية الحلق وفضية العقلة والمركز الرابع في جهاز الحركات الأرضية وحصان الحلق وحصان القفز والمتوازي.

كما حقق منتخبنا الوطني للناشئات المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الفرق، بمشاركة خديجة مظهر وكارما خميس ولارا سليمان.

وتضم قائمة منتخب الناشئين كل من:

مازن علي وعبدالله بركة وسليمان فراج

فيما تضم قائمة منتخب الناشئات كلا من:

لارا سليمان وكارما خميس وخديجة مظهر ومليكة أحمد.

 

الجمباز المصري على الطريق الصحيح

ومن جانبه أعرب إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو  المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عن سعادته بالإنجاز الكبير للجمباز الفني للناشئين والناشئات في بطولة البحر المتوسط في تركيا.

وأضاف أمين أن هذا الجيل هو نواة لمنتخب مصر الأول ويكتسب خبرات كبيرة  بالمشاركات الدولية والقارية.

واختتم أمين أن الجمباز يسير على الطريق الصحيح في جميع الفروع والإنجازات تتوالى على جميع المستويات.

