الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة القليوبية تضبط 600 كيلو جبن ولانشون فاسدين في مخزن غير مرخص ببنها

ضبط لانشون وجبنه
ضبط لانشون وجبنه غير صالح للاستهلاك بالقليوبية، فيتو
18 حجم الخط

شنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية حملة تفتيشية على المحال التجارية والمخازن الغذائية في ناحية بنها، أسفرت عن ضبط 600 كجم من الجبن الأبيض واللانشون غير مطابق للمواصفات القياسية، وتظهر عليها علامات تغير الخواص الطبيعية.

صحة القليوبية تضبط 600 كيلو جرام جبنة ولانشون فاسدين في مخزن غير مرخص ببنها

جاءت الحملة في إطار حرص المديرية بالقليوبية  على مراقبة المنشآت الغذائية والتأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك، وتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي بالمحافظة.

وأُشرفت على تنفيذ الحملة إدارة بنها الصحية بقيادة الدكتور بكري سعيد، وشارك فيها كل من الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومحمد صبحي، مراقب عام الأغذية، ومصطفى فتحي، مراقب الأغذية بالمديرية، بمشاركة مكتب أغذية بنها

ضبط كمية كبيرة من الجبن الأبيض واللانشون الفاسد بالقليوبية 

أسفرت نتائج الحملة بمديرية الصحة بالقليوبية  عن ضبط كمية كبيرة من الجبن الأبيض واللانشون الفاسد، وأكدت التقارير المعملية عدم مطابقتها للمواصفات وظهور علامات التلف عليها، وتم التحفظ عليها لعرضها على النيابة العامة للنظر والتصرف. كما تم تحرير محضر بالمخزن لعدم استيفائه الشروط الصحية اللازمة، والتوصية بغلقه لإدارته بدون ترخيص ووجود نقص بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمنشأة.

وأكدت مديرية الصحة بالقليوبية  أن الحملات التفتيشية ستستمر على مدار العام لضمان سلامة الغذاء وحماية المواطنين من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الصحة بالقليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية القليوبية بنها مديرية الصحة بالقليوبية

مواد متعلقة

اللجنة العامة بشبرا الخيمة تعلن الحصر العددي لانتخابات النواب في القليوبية

محافظ القليوبية يحيل واقعة وجود 34 لافتة دعاية انتخابية بمحيط لجان كفر شكر للتحقيق

محافظ القليوبية يتفقد لجان بنها في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ارتفاع جديد في البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025

أيمن الجميل: الزراعة المصرية تعيش أزهى عصورها والأراضي الجديدة تضاعف المساحة

ينطلق غدا برعاية السيسي، 20 معلومة عن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءًا من يناير 2026

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس عاصمة مصر

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين بعد تتويج البرتغال 2025 (إنفوجراف)

لحظة انهيار كوبري بالمسئولين في الماء أثناء افتتاحه بالكونغو (فيديو)

خدمات

المزيد

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

هل يجيز قانون الإجراءات الجنائية التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة؟

أسعار الذهب اليوم الأحد 30-11-2025، قفزة غير متوقعة في جميع العيارات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين بعد تتويج البرتغال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "أحمد الأصفهاني" شيخ الحديث الشريف بمصر في وقته

"العقول المحمدية والتحذير من نشر روح التشاؤم"، موضوعات خطبة الجمعة القادمة

تفسير رؤية الصراصير في المنام وعلاقتها بوجود الكثير من الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية