صحة القليوبية تضبط 600 كيلو جبن ولانشون فاسدين في مخزن غير مرخص ببنها

شنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية حملة تفتيشية على المحال التجارية والمخازن الغذائية في ناحية بنها، أسفرت عن ضبط 600 كجم من الجبن الأبيض واللانشون غير مطابق للمواصفات القياسية، وتظهر عليها علامات تغير الخواص الطبيعية.

جاءت الحملة في إطار حرص المديرية بالقليوبية على مراقبة المنشآت الغذائية والتأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك، وتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي بالمحافظة.

وأُشرفت على تنفيذ الحملة إدارة بنها الصحية بقيادة الدكتور بكري سعيد، وشارك فيها كل من الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومحمد صبحي، مراقب عام الأغذية، ومصطفى فتحي، مراقب الأغذية بالمديرية، بمشاركة مكتب أغذية بنها

أسفرت نتائج الحملة بمديرية الصحة بالقليوبية عن ضبط كمية كبيرة من الجبن الأبيض واللانشون الفاسد، وأكدت التقارير المعملية عدم مطابقتها للمواصفات وظهور علامات التلف عليها، وتم التحفظ عليها لعرضها على النيابة العامة للنظر والتصرف. كما تم تحرير محضر بالمخزن لعدم استيفائه الشروط الصحية اللازمة، والتوصية بغلقه لإدارته بدون ترخيص ووجود نقص بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمنشأة.

وأكدت مديرية الصحة بالقليوبية أن الحملات التفتيشية ستستمر على مدار العام لضمان سلامة الغذاء وحماية المواطنين من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات.

