ضبط كميات رنجة فاسدة ولحوم خارج المجزر وتحرير 101 مخالفة تموينية بالفيوم

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة تموينية مكبرة على أسواق القرى والمدن، وتمكنت من تحرير 101 مخالفة تموينية متنوعة.

شارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وصرح المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من ضبط 27 صندوق رنجة زنة الواحدة 5 كيلو جرام بإجمالي وزن 135 كيلو منتهية الصلاحية، و8 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي، كما حررت ٤ مخالفات عدم اعلان اسعار للجزارين، و3 مخالفات عدم إعلان عن أسعار بيع اللحوم، و4 مخالفات عدم وجود شهادة صحية للتعامل بها في مجال الاغذية.

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، علي ضرورة قيامالأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات التموينية، بتكثيف الحملات علي محلات الأغذية واللحوم، لضمان سلامة ما يتم استهلاكه يوميا، حفاظا علي صحة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.