ضبط كميات رنجة فاسدة ولحوم خارج المجزر وتحرير 101 مخالفة تموينية بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة تموينية مكبرة على أسواق القرى والمدن، وتمكنت من تحرير 101 مخالفة تموينية متنوعة.

شارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم 

وصرح المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من ضبط 27 صندوق رنجة زنة الواحدة  5 كيلو جرام بإجمالي وزن 135 كيلو منتهية الصلاحية، و8 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي،  كما حررت  ٤ مخالفات عدم اعلان اسعار للجزارين، و3 مخالفات عدم إعلان عن أسعار بيع اللحوم، و4 مخالفات عدم وجود شهادة صحية للتعامل بها في مجال الاغذية.

 

تحرير 61 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على الأسواق والمخابز بالفيوم

ضبط دقيق مدعم ولحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي في حملة تموينية بالفيوم

 وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، علي ضرورة  قيامالأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات التموينية، بتكثيف الحملات علي محلات الأغذية واللحوم، لضمان سلامة ما يتم استهلاكه يوميا، حفاظا علي صحة المواطنين.

