ترتيب المجموعة الأولى في كأس العرب بعد خسارة قطر

كأس العرب، تلقى منتخب قطر لكرة القدم خسارة صادمة أمام منتخب فلسطين بهدف قاتل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الاثنين في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب 2025، التي تستضيفها قطر حاليا.

فوز قاتل لفلسطين على حساب العنابي

وحقق منتخب فلسطين فوزا قاتلا على منتخب قطر بهدف دون مقابل، على ملعب البيت، في افتتاح بطولة كأس العرب 2025، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

هدف فلسطين سجله مدافع قطر سلطان البريك بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع 90+5

بهذه النتيجة خطف منتخب فلسطين ثلاث نقاط غالية بعد الفوز على أصحاب الأرض بهدف قاتل ليتشارك الصدارة مع منتخب سوريا بثلاث نقاط لكل منهما.

سوريا تفوز على تونس بهدف

وكانت إنتهت مباراة تونس أمام سوريا بفوز الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي أرضية ملعب أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 – 18 ديسمبر الجاري.

أحرز هدف الفوز لمنتخب سوريا اللاعب عمر خربين في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، من ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، حيث سددها اللاعب ببراعة على يسار حارس المنتخب التونسي أيمن دحمان.

بذلك يحصد منتخب سوريا أول ثلاث نقاط له في المجموعة الأولى التي تضم معهما قطر وفلسطين

ترتيب المجموعة الأولى بعد فوز سوريا وخسارة قطر

ترتيب المجموعة الأولى، فيتو

قائمة منتخب سوريا في كأس العرب

فيما ضمت قائمة منتخب سوريا كلًا من: إلياس هدايا وشاهر الشاكر ومكسيم صراف وخالد الحجي وآلان أوسي وعبد الرزاق محمد وعبد الله الشامي وأحمد فقا وسيمون أمين وزكريا حنان وخالد كرداوغلي ومحمد عنز ومحمود النايف وأنس دهان وحسن دهان ومحمد صلخدي ومحمود الأسود ومحمود المواس ومحمد الحلاق وإلمار إبراهمام وعمر خريبين وأنطونيو يعقوب وياسين السامية، بينما لم يتواجد المهاجم المخضرم عمر السومة في القائمة.

