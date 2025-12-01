الأهلي يسيطر على قائمة منتخب مصر فى أمم أفريقيا بـ 8 لاعبين مقابل 5 من الزمالك

18 حجم الخط

شهدت قائمة منتخب مصر استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، انضمام 8 لاعبين من النادي الأهلي للقائمة، ليصبح النادي الأكثر ظهورا في قائمة المنتخب.

لاعبو النادي الأهلي بقائمة منتخب مصر هم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومروان عطيـة وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه.

كما ضمت القائمة 6 محترفين هم رامي ربيعة لاعب العين الإماراتي، وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، وإبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ومحمد صلاح نجم ليفربول، ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.

فيما ضمت 5 لاعبين من نادي الزمالك، وهم محمد صبحـي ومحمد إسماعيل وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح ومحمد شحاتة.

وانضم إلى قائمة منتخب مصر من بيراميدز، 4 لاعبين هم أحمد الشناوي ومحمد حمدي ومهند لاشين ومصطفى فتحي، بجانب 3 لاعبين من المصري البورسعيدي وهم أحمد عيد وخالد صبحي وصلاح محسن.

وانضم لمنتخب مصر لاعب وحيد من زد هو محمود صابر، ولاعب وحيد من البنك الاهلي هو أسامة فيصل.

محمد عبد المنعم وقطة أبرز المستبعدين من قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

فيما قرر الجهاز الفني استبعاد محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، بعدما تواجد في القائمة المبدئية للفراعنة في أمم أفريقيا رغم إصابته ، قبل أن يقرر الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن استبعاده من المعسكر بسبب الإصابة، ليتأكد غيابه عن البطولة.

كما يعد أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز أحد أبرز المستبعدين، خاصة في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع فريقه إلى جانب خروجه من قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب لدخوله في حسابات المنتخب الأول، ليتم استبعاده من المنتخبين.



إمام عاشور وياسر إبراهيم أبرز العائدين إلى قائمة منتخب مصر قبل أمم أفريقيا

فيما عاد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، إلى قائمة المنتخب حيث جاءت عودة نجم الأهلي بعد فترة غياب طويلة منذ إصابته مع الأهلي في كأس العالم للأندية، وبعدها إصابته بفيروس A.

وينطلق معسكر منتخب مصر، يوم 3 ديسمبر، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وعاد إمام عاشور، إلى المشاركة مع الأهلي، بعد عودته من الإصابة بفيروس A، منذ بداية الموسم، حيث شارك في 3 مباريات هذا الموسم، وسجل هدفًا واحدًا.

كما شهدت قائمة منتخب مصر انضمام ياسر إيراهيم مدافع الأهلي، بعد غيابه عن المعسكر الأخير لتعرضه لإصابة مع الأحمر

ومن المفترض أن يلعب منتخب مصر، مباراة ودية أخيرة يوم 14 ديسمبر الجاري، أمام نيجيريا، قبل السفر إلى المغرب يوم 17.

ويلعب منتخب مصر، في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بجانب كل من، جنوب أفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

28 لاعبا في قائمة منتخب مصر لمعسكر ديسمبر استعدادا لبطولة أمم أفريقيا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل، حيث ينطلق معسكر الفراعنة يوم 3 ديسمبر الجاري.

قائمة منتخب مصر لمعسكر ديسمبر

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحـي.

الدفاع: محمد هاني وأحمد عيــد ورامي ربيعة وخالد صبحي وياسر إبراهيم ومحمد إسماعيل وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح.

الوسط: مروان عطيـة وحمدي فتحي ومهند لاشيـن ومحمود صابر ومحمد شحاتة وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي وعمر مرموش ومحمد صلاح.

الهجوم: مصطفي محمد وصلاح محسن وأسامة فيصل.

قائمة منتخب مصر لمعسكر ديسمبر، فيتو



أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن القائمة النهائية للاعبين التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا سيتم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقي يوم 11 ديسمبر من الشهر الجاري.

أضاف إبراهيم حسن أن الفريق سيبدأ يوم 3 ديسمبر بمعسكر مفتوح ثم الدخول في معسكر مغلق يوم 7 ديسمبر استعدادا لخوض ودية نيجيريا يوم 14 ديسمبر الحالي باستاد القاهرة، ثم السفر يوم 17 إلى المغرب استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

يبدأ منتخب مصر مبارياته ببطولة أمم أفريقيا يوم 22 ديسمبر بمواجهة زيمبابوي ثم جنوب أفريقيا يوم 26 وأنجولا يوم 29 ديسمبر في دور المجموعات.

