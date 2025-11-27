الخميس 27 نوفمبر 2025
إصابة 7 طلاب في حادث تصادم سيارتين بأسوان

حادث فى أسوان
حادث فى أسوان
 أصيب اليوم، 7 طلاب فى حادث تصادم سيارتين بالقرب من نقطة بلانة بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دراو لتلقي الإسعافات اللازمة.

بلاغ إلى مدير أمن أسوان 

 تلقى مدير أمن اسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أحدهما أجرة كبوت والأخرى ربع نقل، وأسفر عن إصابة 7 طلاب، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى دراو لتلقى العلاج اللازم.

والمصابون هم: " ضحى إمام أبوالعلا أحمد 15 سنة، وتشخيصها اشتباه خلع بالكتف الأيسر وكسر بالفخذ الأيمن، عبدالله صيام عبدالله ياسين (15 سنة)، أسماء خالد مصطفى (15 سنة)، شيماء ناصر مصطفى (15 سنة)، هبة علي محمد (15 سنة)، زينب خاطر مصطفى (17 سنة)، أسماء سيد جمعة (15 سنة)، وجميعهم عدا ضحى تم تشخيص إصاباتهم بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

​ أسوان طلاب مدارس تصادم سيارات

