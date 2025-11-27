إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارتين بأسوان

18 حجم الخط

شهدت محافظة أسوان، اليوم الخميس، حادثي سير، أحدهما بطريق أسوان أبوسمبل، والآخر بطريق مرسى علم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

انقلاب ميكروباص

تلقى مدير أمن أسوان بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبو سمبل الكيلو ٤٠، اليوم أسفر عن إصابة ٩ أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى الصداقة لتلقى الإسعافات اللازمة.

كما وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مرسى علم أسفر عن إصابة ٤ أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه الواقعتين.

