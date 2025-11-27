الخميس 27 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ أسوان: إنهاء خدمة 9 عاملين ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة

تحليل المخدرات للموظفين
تحليل المخدرات للموظفين فى أسوان
 أصدر اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان،قرارين إداريين بإنهاء خدمة 9 من العاملين ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء أدائهم للعمل الحكومى. 

وتضمن القرار رقم 307 لسنة 2025 إنهاء خدمة 8 من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو.

إنهاء خدمة أحد العاملين بمديرية الشباب والرياضة في أسوان 

فيما شمل القرار رقم 306 لسنة 2025 إنهاء خدمة أحد العاملين بمديرية الشباب والرياضة بإدارة شباب كوم أمبو، وذلك إستنادًا إلى الخطابات الرسمية الواردة من صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى بشأن النتائج الإيجابية لعينات تحاليل المادة المخدرة من نوع "الحشيش" فى العينات الخاصة بهؤلاء الموظفين. 

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال أن هذه الإجراءات تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الحفاظ على كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، وتقديم خدمات آمنة للمواطنين.  

وشدد على أن المحافظة لن تتهاون مع أى موظف يثبت تعاطيه للمخدرات حرصًا على انتظام سير الخدمات، وتقديمها بالجودة المطلوبة. 

وقال إسماعيل كمال: إننا لن نسمح أن يتولى الموظف العام مسؤولياته وهو تحت تأثير المواد المخدرة، لما يمثله ذلك من خطورة على كافة المستويات، وأن القانون واضح وصارم، ونحن ملتزمون بتطبيقه بكل قوة دون أى استثناءات وأن مبادرة أسوان بلا إدمان ليست شعارًا، بل برنامج عمل متكامل يهدف إلى حماية أبناء المحافظة، وتطهير الجهاز الإدارى، ونشر ثقافة الوعي والانضباط، وأي موظف يختار طريق التعاطي يختار بنفسه الخروج من المنظومة ودولاب العمل الحكومى .     

