نائب محافظ أسوان يتابع ميدانيًا التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

تفقد المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، مواقف السيرفيس الداخلية والخارجية، للتأكد من انتظام العمل بمحطات الوقود، وذلك برفقة اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، ومديرى المواقف والمرور.

إقرار التعريفة الجديدة

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ قرارات الدولة بشأن التعريفة الجديدة لخطوط السير، والتي تم إقرارها عقب تعديل أسعار الوقود وفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وذلك بهدف تنظيم عمل مواقف السيرفيس والتأكد من الالتزام بالتعريفة المحددة.

وخلال جولته نقل لاشين توجيهات محافظ أسوان بالتعامل الفورى والحاسم مع أى محاولات لفرض زيادات غير قانونية فى تعريفة الركوب، مؤكدًا على أن المحافظة لن تتهاون فى تطبيق الإجراءات الرادعة ضد المخالفين حمايةً لحقوق المواطنين، وضمانًا لإستقرار منظومة النقل الداخلى والخارجى.

وأشار المهندس عمرو لاشين أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان تقوم إدارة المواقف بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لتركيب بنارات وإستيكرات توضيحية بجميع مواقف السيرفيس والنقل الجماعى، إلى جانب ملصقات واضحة على السيارات تتضمن خطوط السير والأجرة المقررة رسميًا وفقًا للزيادات الجديدة بما يضمن الشفافية الكاملة ويمنع أى تلاعب من قبل السائقين.

وأشار إلى أن التعريفة الجديدة تم إقرارها بما يحقق التوازن بين مصالح الركاب والسائقين دون الإضرار بأى طرف على الأخر، حيث لم تتجاوز نسبة الزيادة 10% لخطوط السير الداخلية، و15% للخطوط الخارجية، وتم التنسيق مع محافظات الأقصر وقنا والبحر الأحمر وسوهاج والقاهرة للعمل وفق نفس القيم المحددة لضمان توحيد الأسعار وتسهيل حركة المواطنين بين المحافظات، ويتم بشكل مستمر المرور المتواصل لضبط المنظومة ومنع أى تجاوزات، لأن الهدف الرئيسى هو الحفاظ على إستقرار الشارع الأسوانى.

