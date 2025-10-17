الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ أسوان يتابع ميدانيًا التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

جولة نائب محافظ اسوان
جولة نائب محافظ اسوان فى مواقف السرفيس

 تفقد المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، مواقف السيرفيس الداخلية والخارجية، للتأكد من انتظام العمل بمحطات الوقود، وذلك برفقة اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، ومديرى المواقف والمرور.

 

إقرار التعريفة الجديدة 

 يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ قرارات الدولة بشأن التعريفة الجديدة لخطوط السير، والتي تم إقرارها عقب تعديل أسعار الوقود وفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وذلك بهدف تنظيم عمل مواقف السيرفيس والتأكد من الالتزام بالتعريفة المحددة.

 

 وخلال جولته نقل لاشين توجيهات محافظ أسوان بالتعامل الفورى والحاسم مع أى محاولات لفرض زيادات غير قانونية فى تعريفة الركوب، مؤكدًا على أن المحافظة لن تتهاون فى تطبيق الإجراءات الرادعة ضد المخالفين حمايةً لحقوق المواطنين، وضمانًا لإستقرار منظومة النقل الداخلى والخارجى.

وأشار المهندس عمرو لاشين أنه  بناء على تعليمات محافظ أسوان تقوم إدارة المواقف بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لتركيب بنارات وإستيكرات توضيحية بجميع مواقف السيرفيس والنقل الجماعى، إلى جانب ملصقات واضحة على السيارات تتضمن خطوط السير والأجرة المقررة رسميًا وفقًا للزيادات الجديدة بما يضمن الشفافية الكاملة ويمنع أى تلاعب من قبل السائقين.

وأشار إلى أن التعريفة الجديدة تم إقرارها بما يحقق التوازن بين مصالح الركاب والسائقين دون الإضرار بأى طرف على الأخر، حيث لم تتجاوز نسبة الزيادة 10% لخطوط السير الداخلية، و15% للخطوط الخارجية، وتم التنسيق مع محافظات الأقصر وقنا والبحر الأحمر وسوهاج والقاهرة للعمل وفق نفس القيم المحددة لضمان توحيد الأسعار وتسهيل حركة المواطنين بين المحافظات، ويتم بشكل مستمر المرور المتواصل لضبط المنظومة ومنع أى تجاوزات، لأن الهدف الرئيسى هو الحفاظ على إستقرار الشارع الأسوانى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أسعار التعريفة الجديدة السيارات موقف

مواد متعلقة

زيادة البنزين والسولار، محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية (صور)

محافظ أسوان: مصنع سكر كوم أمبو من أهم القلاع الصناعية المصرية

محافظ أسوان: الانتهاء من حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم

محافظ أسوان يتابع سير التصويت بلجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025 (صور)

الأكثر قراءة

بشرى وعبير صبري أول الحضور، توافد النجوم على ريد كاربت فيلم عيد ميلاد سعيد بالجونة (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لماذا قالت اليهود إن "عزيرا" ابن الله؟!

الوطنية للانتخابات تتيح للناخبين تغيير مقر التصويت أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة

توروب: الأهلي جاء إلى بوروندي من أجل الفوز، وأعرف الكثير عن إيجل نوار (فيديو)

من 5 إلى 225 جنيهًا، 13 عامًا من الارتفاع في سعر أنبوبة البوتاجاز

منتخب مصر يفوز على غانا في ختام الدور الأول لكأس أفريقيا للهوكي

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، بيراميدز مع نهضة بركان.. الأهلي والاتحاد السكندري.. ليفربول ضد فرانكفورت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية