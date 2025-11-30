الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في دائرتي إدفو ونصر النوبة بأسوان

انتخابات النواب،
انتخابات النواب، فيتو
18 حجم الخط

قضت المحكمة الإدارية العليا بأحكامها بشأن الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، فى محافظة أسوان بإلغاء نتائج الانتخابات لدائرتي إدفو ونصر النوبة، بعد ثبوت وجود مخالفات أثرت على سلامة العملية الانتخابية.

قبول طعن مرشحين في أسوان

وقررت المحكمة الإدارية العليا قبول طعن المرشح عادل سيد بإدفو والمرشح علاء حامد بنصر النوبة، وكان مرشحو أسوان قدموا ١٥ طعنا.

يذكر أن محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب شملت: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

وتضمنت نتائج الجولة الأولى التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء الانتخابات في 19 دائرة لوجود مخالفات قانونية بها تمثلت في: خروقات للدعاية الانتخابية، وعدم تسليم المرشحين أو وكلائهم نتيجة الحصر العددي، وتفاوت أرقام الحصر العددي بين اللجان الفرعية والعامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان مركز نصر النوبة إدفو مجلس النواب إجراء انتخابات

مواد متعلقة

محافظ أسوان: إنهاء خدمة 9 عاملين ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة

محافظ أسوان ينقل الأجواء الإنتخابية إلى وزيرة التنمية المحلية عبر الفيديوكونفرانس (صور)

محافظ أسوان يشارك في منتدى السلام والتنمية المستدامين (صور)

محافظ أسوان يتفقد مدارس قرى أبو الريش بحرى وقبلى (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 3 أصناف والطماطم تبدأ من 3 جنيهات

أيمن الجميل: الزراعة المصرية تعيش أزهى عصورها والأراضي الجديدة تضاعف المساحة

ارتفاع جديد في البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الفراولة والتين والبرتقال أبو سرة يبدأ من 10 جنيهات

ليفربول يسعى لتصحيح مساره في البريميرليج أمام وست هام

ارتفاع جديد في "كريستال وسلايت"، أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

أخبار مصر: نص أحكام الإدارية العليا في طعون الانتخابات، احتفالات في المحافظات، ضبط البلوجرز المشككين في سلامة الغذاء

خدمات

المزيد

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

هل يجيز قانون الإجراءات الجنائية التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة؟

أسعار الذهب اليوم الأحد 30-11-2025، قفزة غير متوقعة في جميع العيارات

المزيد

انفوجراف

الدوائر الملغاة بأحكام الإدارية العليا بانتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الصباح لطمأنة القلوب وكشف الكروب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية