إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في دائرتي إدفو ونصر النوبة بأسوان

قضت المحكمة الإدارية العليا بأحكامها بشأن الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، فى محافظة أسوان بإلغاء نتائج الانتخابات لدائرتي إدفو ونصر النوبة، بعد ثبوت وجود مخالفات أثرت على سلامة العملية الانتخابية.

قبول طعن مرشحين في أسوان

وقررت المحكمة الإدارية العليا قبول طعن المرشح عادل سيد بإدفو والمرشح علاء حامد بنصر النوبة، وكان مرشحو أسوان قدموا ١٥ طعنا.

يذكر أن محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب شملت: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

وتضمنت نتائج الجولة الأولى التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء الانتخابات في 19 دائرة لوجود مخالفات قانونية بها تمثلت في: خروقات للدعاية الانتخابية، وعدم تسليم المرشحين أو وكلائهم نتيجة الحصر العددي، وتفاوت أرقام الحصر العددي بين اللجان الفرعية والعامة.

