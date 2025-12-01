الإثنين 01 ديسمبر 2025
حوادث

تأجيل محاكمة متهمي سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

المتحف المصري
المتحف المصري
أجلت  المحكمة المختصة محاكمة المتهمين في واقعة سرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري لجلسة 7 ديسمبر، لإعلام المتهم الثالث والرابع بموعد المثول أمام المحكمة.

كشفت  التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بأنه تصرف بحسن نية ولم يكن على علم بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرًا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأنه قام بدور الوسيط لمساعدتها في بيع الأسورة.

وأوضح المتهم الثاني أنه عمل كوسيط بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مقابل عمولة، مؤكدًا أن التعامل في الصاغة يتم عادة بين تجار دون فواتير رسمية، والفواتير تستخدم فقط مع العملاء.

وأضاف أن المتهمة الأولى كسرت جزءًا من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري، ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، بينما تبين أن وزن الأسورة 37 جرامًا وربع، وأن تحديد نقاء وعيار الذهب يتم عبر شهادة رسمية من المختصين.

وعلى جانب آخر، تبدأ إدارة المتحف المصري الكبير اليوم الإثنين، اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر زيارة المتحف طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الإجازات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت).

