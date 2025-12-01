المتحف المصري الكبير يبدأ اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر الزيارة

18 حجم الخط

تبدأ إدارة المتحف المصري الكبير اليوم الإثنين، اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر زيارة المتحف طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الإجازات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت).



قواعد زيارة المتحف المصري الكبير

وأعلنت إدارة المتحف المصري الكبير، وقف بيع تذاكر دخول الزائرين عبر منافذ البيع المباشر حتى إشعار آخر.



وكانت إدارة المتحف المصري الكبير قررت بدء العمل بنظام الحجز المسبق وفق مواعيد زمنية محددة لتذاكر الدخول، وذلك بهدف تعزيز كفاءة تنظيم حركة الزائرين داخل المتحف، وضمان انسيابية الدخول بما يوفر الراحة والأمان، ويعكس المكانة المرموقة لـ المتحف المصري الكبير كأحد أبرز الصروح الثقافية العالمية.



ودعت إدارة المتحف التزام الزائرين بالمواعيد الزمنية الواردة في تذاكر الزيارة الخاصة بهم، مع إتاحة إمكانية الحجز والاطلاع على المواعيد المتوفرة عبر الموقع الرسمي للمتحف.

