الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المتحف المصري الكبير يبدأ اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر الزيارة

المتحف المصري الكبير،
المتحف المصري الكبير، فيتو
18 حجم الخط

تبدأ إدارة المتحف المصري الكبير اليوم الإثنين، اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر زيارة المتحف طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الإجازات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت).
 

قواعد زيارة المتحف المصري الكبير

وأعلنت إدارة المتحف المصري الكبير، وقف بيع تذاكر دخول الزائرين عبر منافذ البيع المباشر حتى إشعار آخر.


وكانت إدارة المتحف المصري الكبير قررت بدء العمل بنظام الحجز المسبق وفق مواعيد زمنية محددة لتذاكر الدخول، وذلك بهدف تعزيز كفاءة تنظيم حركة الزائرين داخل المتحف، وضمان انسيابية الدخول بما يوفر الراحة والأمان، ويعكس المكانة المرموقة لـ المتحف المصري الكبير كأحد أبرز الصروح الثقافية العالمية.
 

ودعت إدارة المتحف التزام الزائرين بالمواعيد الزمنية الواردة في تذاكر الزيارة الخاصة بهم، مع إتاحة إمكانية الحجز والاطلاع على المواعيد المتوفرة عبر الموقع الرسمي للمتحف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة المتحف المصري الكبير المتحف المصري المتحف المصري الكبير زيارة المتحف المصري الكبير قواعد زيارة المتحف المصري الكبير زيارة المتحف المصري

مواد متعلقة

اليونسكو تنظم فعالية ثقافية عن المتحف المصري الكبير

5 معلومات عن الممشى السياحي بين المتحف المصري الكبير والأهرامات (صور)

نفاد تذاكر دخول المصريين لقاعات عرض المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة وغدا السبت

تجارة عين شمس تستضيف زاهي حواس في ندوة عن "المتحف المصري الكبير حكاية لا تنتهي"

الأكثر قراءة

موعد مباراة تونس وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

السكك الحديدية تعتذر لركاب القطارات لهذا السبب

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

صفقة سوداء على حساب بطاقات التموين، كشف اختفاء أطنان من السكر المدعَّم بالشرقية (صور)

الدولار يسجل 12075 ليرة في مصرف سوريا المركزي

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للناشئين قطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"اللهم أرحم من لا مأوى له"، كيف تحمي نفسك من برد الشتاء؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية