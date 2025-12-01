هل يتم معاقبة مرشحي مجلس النواب مرتكبي المخالفات بالدوائر الانتخابية؟ بنداري يجيب (فيديو)

18 حجم الخط

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن القانون منح الهيئة السلطة اتخاذ اي إجراء من شأنه بطلان أي صندوق انتخابي.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": إن المحكمة الإدارية العليا قد تصدر أحكاما ببطلان الانتخابات كليا أو جزئاي، وعلى الهيئة تنفيذ الحكم فى المدة المحددة، لذلك فالهيئة الوطنية للانتخابات وضعت فى خطتها لإجراء الانتخابات كافة السيناريوهات المتوقعة.

وعن كيفية محاسبة مرتكبي المخالفات، خلال إجراء التصويت، أوضح: " أول حساب هو إعادة الانتخابات وفى حالة تكراره يتم شطب المترشح من خوض الانتخابات"، متابعا: "في حالة ثبوت قيام أحد المترشحين بالدليل القاطع ارتكاب أى خروقات خلال عملية التصويت سيتم ضده اتخاذ الإجراء القانوني، وهو إحالة المترشح للمحكمة الإدارية العليا لشطب هذا المترشح".

وأشار إلى أن التحقيقات حتى الآن لم تثبت تجاوز أى مترشح لأى خروقات، وأن التحقيقات أثبتت أن كافة الخروقات التى شهدتها الانتخابات بمرحلتيها كانت من أنصار المترشحين.



وتجرى الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى في الدوائر الآتية:

1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة

ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج -

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور -

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

جولة الاعادة بالمرحلة الأولى في الفيوم

كما ستجرى في ذات التوقيتات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

