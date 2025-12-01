هيئة السكة الحديد تستعد لاستلام ورشة مهمشة الجديدة المخصصة لصيانة الجرارات

18 حجم الخط

تستعد الهيئة القومية للسكك الحديد، لاستلام ورش الهيئة بمنطقة مهمشة، بعد الانتهاء من رفع كفاءتها، والمتوقع أن تساهم فى زيادة قدرات السكك الحديد ورفع كفاءة اعمال الصيانة

على صعيد آخر قام رئيس السكك الحديد بجولة تفقدية اليوم الإثنين بحضور المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل، والمهندس محمد عامر رئيس الهيئة، ونواب رئيس الهيئة للتشغيل والصيانة والإدارية، بالإضافة إلى ممثلي الشركة المنفذة للورشة.

الجولة ستشهد اصطفاف عدد من الجرارات الجديدة داخل الورشة، في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح الورشة الجديدة، الذي يمثل إحدى أهم الورش الجديدة التي تدعم خطة الوزارة لتطوير أسطول الجرارات بالهيئة.

وتعد ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة واحدة من أكبر الورش التي تنشئها وزارة النقل، إذ تقام على مساحة 40 ألف متر مسطح (نحو 9.5 فدان)، ونفذتها الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري التابعة لوزارة النقل.

ويأتي تنفيذ هذه الورشة العملاقة ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية تعتمد على خمسة عناصر رئيسية هي: تطوير الوحدات المتحركة، تجديد السكة، تحديث نظم الإشارات، التطوير الشامل للورش، وتدريب العنصر البشري، وتشمل الخطة تطوير 33 ورشة قائمة وإنشاء 10 ورش جديدة على مستوى الجمهورية.

وإنشاء الورشة يأتي أيضًا في إطار التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، خاصة الشركة الأمريكية وابتك الموردة للجرارات الجديدة، وذلك من خلال عقود الصيانة والدعم الفني التي تهدف إلى نقل الخبرات للمهندسين والفنيين المصريين وتمكينهم من إجراء جميع أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة ذات التكنولوجيا الحديثة.

وتم إنشاء الورشة لإجراء جميع أعمال الصيانة والعمرات لجرارات وابتك الأمريكية، بما يعزز قوة الجر بالسكة الحديد ويُحسّن مستوى الخدمة المقدمة للركاب، فضلًا عن رفع كفاءة نقل البضائع عبر الشبكة. كما يجري حاليًا تزويد الورشة بأحدث المعدات العالمية، وتضم أطقمًا من المهندسين والفنيين المصريين الذين جرى تدريبهم داخل مصر وفي الولايات المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.