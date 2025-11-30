حزب العدل: تصحيح نتائج الانتخابات فرصة لإعادة بناء الثقة

18 حجم الخط

أكد حزب العدل أن أحكام المحكمة الإدارية العليا الأخيرة، بما شملته من رقابة على إعلان النتائج وإلغاء بعضها، أعادت العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح ورسخت ثقة المواطنين في سيادة القانون وإمكانية تصحيح أي تجاوز. وأوضح أنه جاهز بخطته ومرشحيه لخوض جولة الإعادة في دوائر المرحلة الأولى.

ضوابط تنظيم المجال العام

وأشار البيان إلى متابعة حزب العدل باهتمام لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بالإعلام والحياة السياسية معتبرًا أن هذه الإشارات الرسمية تعكس إدراكًا متزايدًا لضرورة إطلاق مسار إصلاح سياسي يعيد تنظيم المجال العام ويمهّد لتحول ديمقراطي متدرج.

وترى قيادة حزب العدل أن ما ظهر خلال الانتخابات، إلى جانب إحجام شريحة من الناخبين عن التصويت اعتراضًا على الممارسات السلبية، يمثل فرصة لفتح نقاش جاد حول مستقبل الحياة السياسية وسبل تعزيز المشاركة العامة وتقوية المؤسسات واستعادة الثقة فيها.

وكشف البيان أن رؤية الإصلاح السياسي التي سيطرحها الحزب خلال الأيام المقبلة تبدأ بتعديل قانون الأحزاب قبل قانون الانتخابات، انطلاقًا من قناعة بأن ضبط المال السياسي وتمويل الكيانات الحزبية هو الشرط الأساسي لأي منافسة عادلة.

وشدد على أن إدانة الرشاوى الانتخابية لا تكفي، وأن المواجهة الفعّالة تبدأ بالوجود الحقيقي في الشارع، والعمل المباشر مع المواطنين، وبناء الثقة وتقديم بدائل قادرة على استعادة المشاركة الشعبية.

دور القوى السياسية في المرحلة المقبلة

كما يقر حزب العدل بأن القوى السياسية – ومن بينها الحزب ذاته – مطالبة ببذل جهد أكبر لتوسيع قواعدها والتواصل مع المجتمع، وعدم ترك الساحة لمن حولوا السياسة إلى معادلة مالية بحتة.

وجدد الحزب التزامه بالتعاون مع مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين، خصوصًا الطبقة الوسطى، ودعم عودتهم للمشاركة والتصويت، باعتبار أن ترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام القانون هو الطريق لأي إصلاح سياسي حقيقي تتطلع إليه البلاد.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.