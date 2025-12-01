وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قادة عسكريين بإفتتاح معرض (EDEX – 2025 )

18 حجم الخط

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى السيد رامو كلود بيرو وزير الدفاع الوطنى لجمهورية أفريقيا الوسطى، كما التقى بالسيد سورين بابيكيان وزير دفاع أرمينيا، والسيد ساديو كمارا وزير الدفاع الوطنى والمحاربين القدماء لدولة مالى، حيث تناولت اللقاءات آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية ( EDEX – 2025 )، والذى تجرى فعالياته بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية فى الفترة من 1 وحتى 4 ديسمبر الجارى.

مجالات التعاون العسكرى

تم خلال اللقاءات مناقشة عددًا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى إطار مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات.

القضايا ذات الاهتمام المشترك

كما التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق الركن مهندس عيسى سيف محمد المزروعى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، والفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر التونسى، واللواء ركن مهندس صلاح مسعود العازمى معاون رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى لهيئة الإمداد والتموين، وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات التعاون العسكرى وسبل تعزيزها فى عدد من المجالات الدفاعية والعسكرية، كذلك تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المرافقة للسادة وزراء الدفاع ورؤساء الأركان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.