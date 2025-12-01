انتهاء التصويت في 31 دولة باليوم الأول لانتخابات النواب 2025 للمصريين بالخارج للدوائر الملغاة

18 حجم الخط

قال المستشار احمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية الانتخابات إنه تمّ فتح 139 مقرًا انتخابيًا موزّعين على 117 لجنة حول العالم، فيما شهدت لوس أنجلوس افتتاح آخر المقرات عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة (التاسعة صباحًا بتوقيت لوس أنجلوس).

وفيما يخص الدوائر التي أُلغيت فيها الانتخابات، فقد انتهى التصويت في 31 مقرًا خلال اليوم الأول، على أن تواصل 108 مقرات استقبال الناخبين المصريين في الساعات المقبلة.

وتُجرى الانتخابات في الداخل داخل 7 محافظات تشمل 19 دائرة انتخابية يتنافس فيها جميع المرشحين، باستثناء دائرة واحدة فقط تُجرى فيها جولة الإعادة.

الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى

وتجرى الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى في الدوائر الآتية:

1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة

ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج -

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور -

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

كما ستجرى في ذات التوقيتات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

