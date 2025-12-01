الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انتهاء التصويت في 31 دولة باليوم الأول لانتخابات النواب 2025 للمصريين بالخارج للدوائر الملغاة

الهيئة الوطنية الانتخابات
الهيئة الوطنية الانتخابات
18 حجم الخط
ads

قال المستشار احمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية الانتخابات إنه تمّ فتح 139 مقرًا انتخابيًا موزّعين على 117 لجنة حول العالم، فيما شهدت لوس أنجلوس افتتاح آخر المقرات عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة (التاسعة صباحًا بتوقيت لوس أنجلوس).

وفيما يخص الدوائر التي أُلغيت فيها الانتخابات، فقد انتهى التصويت  في  31 مقرًا خلال اليوم الأول، على أن تواصل 108 مقرات استقبال الناخبين المصريين في الساعات المقبلة.

وتُجرى الانتخابات في الداخل داخل 7 محافظات تشمل 19 دائرة انتخابية يتنافس فيها جميع المرشحين، باستثناء دائرة واحدة فقط تُجرى فيها جولة الإعادة.

 

الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى 

وتجرى الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى في الدوائر الآتية:

1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة

ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - 

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم 

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة 

 الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا 

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا 

 الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة 

 الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام. 

محافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا 

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص 

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي 

 الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل

 محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - 

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود. 

كما ستجرى في ذات التوقيتات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابات مقرات انتخابية لجان انتخابية الانتخابات التصويت الناخبين المصريين الدوائر الانتخابية إلغاء الانتخابات جولة الإعادة لوس انجلوس المستشار احمد بنداري

مواد متعلقة

بنداري يعلن الدول الأكثر تصويتا والفئات العمرية المشاركة بانتخابات النواب 2025 للمصريين بالخارج بالدوائر الملغاة

الأكثر قراءة

كأس مصر، الإسماعيلي يتعادل مع حرس الحدود 1/1 في الشوط الأول

أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

الجامع الأموي في حلب وأسماؤه وسر بنائه

وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

التشكيل الرسمي لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب

حميد الشاعري يهنئ مدين على أغنية بعد فراقك ويعلن التعاون معه في عمل جديد

استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابطين خلال حملة أمنية في قنا

التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الإنشاد الديني للنساء في حفلات الاختلاط؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الجامع الأموي في حلب وأسماؤه وسر بنائه

متى تكون زينة المرأة مباحة وما ضوابطها الشرعية ؟،أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads