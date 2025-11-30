خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يواجه السجن حال خسارة الانتخابات وفشل العفو

18 حجم الخط

أكد الدكتور سهيل دياب، المتخصص في الشأن الإسرائيلي من الناصرة، أن توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطلب عفو من رئيس إسرائيل يعكس حالة ضعف سياسي وقانوني، وليس قوة كما يحاول البعض تصويره، مشيرًا إلى أن نتنياهو يدرك تمامًا أن القضاء الإسرائيلي بدأ "يضع إصبعه على الجرح" في ملفات الفساد المتهم بها.

طلب العفو عن نتنياهو يشعل أزمة قانونية وسياسية داخل إسرائيل

وأوضح دياب، خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن طلب نتنياهو للعفو أثار أزمة داخل إسرائيل، بعدما أظهرت استطلاعات رأي حديثة أن 43% من الإسرائيليين يرفضون منحه العفو باعتبار طلبه غير مكتمل، بينما يؤيد القرار 33% فقط من المشاركين.

وأضاف أن هذا الجدل المتصاعد يعكس انقسامًا واضحًا داخل المجتمع الإسرائيلي، ويضع مؤسسة الرئاسة في موقف محرج.

خسارة الانتخابات قد تعني لحظة دخول نتنياهو السجن

وأكد الخبير في الشأن الإسرائيلي، أن نتنياهو قد يجد نفسه داخل السجن إذا خسر الانتخابات المقبلة، خاصة أن الاتهامات الموجهة إليه "حقيقية ومرتكبة بالفعل"، بحسب تعبيره، موضحًا أنه قد يصبح أول رئيس حكومة في تاريخ إسرائيل يقود السلطة من داخل السجن إذا لم يتمكن من الحصول على الحصانة أو العفو.

تراجع شعبية نتنياهو واتساع الهوة مع الشارع الإسرائيلي

وأشار دياب إلى أن جميع استطلاعات الرأي خلال العامين الماضيين تؤكد تراجع شعبية نتنياهو، وتآكل فرصه في الفوز بالانتخابات القادمة، في ظل تصاعد الانتقادات لأدائه السياسي وانقسام الشارع الإسرائيلي حول شخصيته ومستقبله.

سيناريوهات معقدة أمام رئيس إسرائيل بشأن مصير نتنياهو

وتوقع دياب أن الرئيس الإسرائيلي لن يقبل أو يرفض طلب العفو بشكل مباشر، بل قد يلجأ إلى صيغة دستورية وسط تضمن عدم انفجار الأزمة، مع الحفاظ على مبدأ استقلال القضاء.

خبير: أزمة نتنياهو تجاوزت القانون ووصلت إلى مصير سياسي

واختتم الخبير حديثه مؤكدًا أن المشهد لم يعد مجرد قضية قانونية ضد نتنياهو، بل أصبح معركة سياسية على مستقبل الحكم داخل إسرائيل، قد تُحدد ما إذا كان رئيس الحكومة سيبقى في السلطة أم سيقف أمام أبواب السجن.

