منتخب مصر يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة الكويت بكأس العرب (فيديو)

أدى منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب حصة تدريبية خفيفة، اليوم الإثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، أختتم بها تحضيراته لمواجهة نظيره منتخب الكويت، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

شهد مران منتخب مصر اليوم إكتمال صفوف الفريق لأول مرة، منذ وصول البعثة المصرية إلى الدوحة، وذلك بعد إنضمام مروان حمدي مهاجم بيراميدز في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

منتخب مصر بالقميص الأحمر

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر والكويت عن ارتداء المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب الكويت الطاقم الأزرق.

وحضر الاجتماع الفني محمد منجي المدير الإداري وإسلام سمير عامل غرف الملابس.

منتخب مصر المشارك في كأس العرب، فيتو

تصريحات حلمي طولان

فيما أكد حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، أنه تم تكوين هذا المنتخب فجأة.

وقال حلمي طولان في المؤتمر الصحفي المقام حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة:" تم اختياري كمدير فني من قبل هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، بالصدفة لأن أنا كنت عضوا باللجنة الفنية للاتحاد".

وتابع: كانت مهمة اللجنة الفنية أن تختار الجهاز الفني لمنتخب مصر في كأس العرب ولكن كان رأي أبوريدة أنه من الصعب التعاقد مع مدير فني لمدة 3 شهور فقط، لذلك اقترح أن يتم تنصيبي كمدير فني للفراعنة لهذه المدة فقط.

وأتم طولان: “بحكم علاقات هاني أبو ريدة مع رؤساء الاتحادات العربية تم إقامة مباريات ودية مع منتخبات تونس والمغرب والبحرين والجزائر، واستطعنا أن نكون منتخب من تلك المباريات الهامة”.

فيما أكد مصدر داخل جهاز منتخب مصر المشارك في كأس العرب، أن أحمد عاطف لاعب نادي زد، مستمر مع الفراعنة في البطولة، رغم تصريحاته التي ادعى فيها أن جهاز المنتخب استبعده للإصابة.

وأكد المصدر أن أي لاعب سيتم استبعاده من معسكر المنتخب سيبقى داخل صفوف الفراعنة في قطر ولن يعود للقاهرة.

وكان أحمد عاطف أكد في تصريحات مؤخرا أن جهاز المنتخب الثاني استبعده من قائمة المنتخب بداعي الإصابة رغم أنه لا يشكو من أي إصابات، وبرر الاستبعاد بأن الجهاز الفني يرغب فى الاستعانة بخدمات مروان حمدي مهاجم بيراميدز.

ويستعد منتخب مصر الثاني بقيادة مديره الفني حلمي طولان، لقص شريط مبارياته في بطولة كأس العرب للمنتخبات، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 16 منتخبا عربيا.

مجموعة مصر في كأس العرب

وكانت قرعة بطولة كأس العرب أوقعت منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأردن والإمارات والكويت.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة نظيره منتخب الكويت في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب بقطر.

