رياضة

كأس العرب، منتخب مصر يرتدي الزي التقليدي أمام الكويت غدًا

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو
بطولة كأس العرب، أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر والكويت عن ارتداء المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب الكويت الطاقم الأزرق.

وحضر الاجتماع الفني محمد منجي المدير الإداري وإسلام سمير عامل غرف الملابس.

تصريحات حلمي طولان 

فيما أكد حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، أنه تم تكوين هذا المنتخب فجأة.


وقال حلمي طولان في المؤتمر الصحفي المقام حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة:" تم اختياري كمدير فني من قبل هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، بالصدفة لأن أنا كنت عضوا باللجنة الفنية للاتحاد".

وتابع: كانت مهمة اللجنة الفنية أن تختار الجهاز الفني لمنتخب مصر في كأس العرب ولكن كان رأي أبوريدة أنه من الصعب التعاقد مع مدير فني لمدة 3 شهور فقط، لذلك اقترح أن يتم تنصيبي كمدير فني للفراعنة لهذه المدة فقط.

 

وأتم طولان: “بحكم علاقات هاني أبو ريدة مع رؤساء الاتحادات العربية تم إقامة مباريات ودية مع منتخبات تونس والمغرب والبحرين والجزائر، واستطعنا أن نكون منتخب من تلك المباريات الهامة”.

 

فيما أكد مصدر داخل جهاز منتخب مصر المشارك في كأس العرب، أن أحمد عاطف لاعب نادي زد، مستمر مع الفراعنة في البطولة، رغم تصريحاته التي ادعى فيها أن جهاز المنتخب استبعده للإصابة.

وأكد المصدر أن أي لاعب سيتم استبعاده من معسكر المنتخب سيبقى داخل صفوف الفراعنة في قطر ولن يعود للقاهرة.

وكان أحمد عاطف أكد في تصريحات مؤخرا أن جهاز المنتخب الثاني استبعده من قائمة المنتخب بداعي الإصابة رغم أنه لا يشكو من أي إصابات، وبرر الاستبعاد بأن الجهاز الفني يرغب فى الاستعانة بخدمات مروان حمدي مهاجم بيراميدز.

ويستعد منتخب مصر الثاني بقيادة مديره الفني حلمي طولان، لقص شريط مبارياته في بطولة كأس العرب للمنتخبات، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 16 منتخبا عربيا.

مجموعة مصر في كأس العرب

وكانت قرعة بطولة كأس العرب أوقعت منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأردن والإمارات والكويت. 

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة نظيره منتخب الكويت في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب بقطر. 

موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر ضد الكويت في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العرب غدا الثلاثاء 2 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت

وتنقل شبكة بي إن سبورت المباراة على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكاس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية. 

منتخب الكويت، فيتو
منتخب الكويت، فيتو

قائمة منتخب مصر في كأس العرب

وفي وقت سابق، أعلن الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، القائمة النهائية التي تخوض منافسات البطولة المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة وضمت 23 لاعبا هم:

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل.

الظهير الأيمن: أحمد هاني – كريم العراقي.

الظهير الأيسر: يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – محمد مسعد – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – مروان حمدي.

بطولة كأس العرب هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة هاني ابوريده مباراة منتخب مصر منتخب مصر المشارك في كأس العرب منتخب مصر

