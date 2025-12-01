بسبب العقوبات الأمريكية، تراجع صادرات روسيا من الغاز المسال 2% خلال 11 شهرا

18 حجم الخط

أظهرت بيانات حديثة انخفاض صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 2% على أساس سنوي خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، مسجلة 28.4 مليون طن.

تراجع صادرات الغاز الطبيعي الروسي

وجاء هذا التراجع رغم الارتفاع السنوي في شحنات نوفمبر بنسبة 10%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث بلغت 3.19 مليون طن، بحسب شبكة CNBC عربية.

ومع ذلك، شهدت الشحنات انخفاضا شهريا بنسبة 4.5% مقارنة بأكتوبر، الذي سجل مستوى قياسيا للإمدادات.

عقوبات قطاع الغاز الطبيعي المسال الروسي

ويعزى التراجع التراكمي في الصادرات بشكل رئيسي إلى العقوبات الأمريكية التي استهدفت قطاع الغاز الطبيعي المسال الروسي، لا سيما مشروع "أركتيك 2"، مما حد من قدرة روسيا على استخدام أسطول الناقلات اللازمة للتوزيع.

وعلى الرغم من هذه التحديات، ساهم بدء الإمدادات من مشروع "أركتيك 2" في دفع الصادرات على أساس سنوي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

من ناحية التوزيع الجغرافي، تراجعت صادرات الغاز المسال الروسي إلى أوروبا بنسبة 16% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، لتصل إلى 12.3 مليون طن.

بينما استقبلت الصين أول شحنة من المشروع الخاضع للعقوبات في نهاية أغسطس، قبل لقاء الرئيسين الروسي والصيني.

وعلى مستوى المشاريع الرئيسية، انخفضت صادرات مشروع "يامال" التابع لشركة "نوفاتيك" بنسبة 5% منذ بداية العام، بينما تراجعت إمدادات مشروع "أركتيك 2" في نوفمبر إلى 224 ألف طن.

كما شهد مشروع "سخالين-2" المخصص لآسيا انخفاضا سنويا في صادراته نوفمبر بنسبة 2%، مسجلا 0.98 مليون طن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.