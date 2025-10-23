الخميس 23 أكتوبر 2025
الاتحاد الأوروبي يحظر استيراد الغاز المسال الروسي

أعلن الاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس حظر استيراد الغاز المسال الروسي.

العقوبات ضد روسيا

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن تبنيه رسميا الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، في إطار الرد المستمر على حربها ضد أوكرانيا.

وتركز العقوبات بشكل أكبر على استهداف تجارة النفط الروسية وتشديد الرقابة على الثغرات المالية.

وأوضحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس عبر منصة "إكس" أن الحزمة تستهدف بنوكا روسية، وبورصات العملات الرقمية، وكيانات في الهند والصين.

مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار

وقالت كالاس: "الاتحاد الأوروبي يقيد تحركات الدبلوماسيين الروس لمواجهة محاولات زعزعة الاستقرار". 
يذكر أنه قد تم تقديم الحزمة التاسعة عشرة من قبل المفوضية الأوروبية في 19 سبتمبر الماضي.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت على الحزمة الـ19 من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، والتي تتضمن حظرًا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، وفقًا لرئاسة الاتحاد الأوروبي الدنماركية الدورية يوم أمس الأربعاء.

حزمة العقوبات الـ19"

وقالت الرئاسة: "يسعدنا أن نعلن أنه تم إعلامنا مؤخرًا من قبل الدولة العضو المتبقية بأنها قادرة الآن على رفع تحفظها على حزمة العقوبات الـ19".
وتم التوصل إلى الاتفاق بعد أن تراجع رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو عن الفيتو الذي كان قد فرضه على مطالب غير مرتبطة بالموضوع تتعلق بأسعار الطاقة المرتفعة ومستقبل صناعة السيارات والتي كان يعتزم طرحها في قمة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها اليوم.

