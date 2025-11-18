العقوبات الأمريكية تعرقل تدفقات النفط الروسي والإيراني إلى الصين

18 حجم الخط

بدأت العقوبات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت شركات النفط الروسية ومحطات التكرير الصينية تؤتي ثمارها، حيث أدت إلى شل جزء كبير من واردات الصين من النفط الروسي والإيراني، ما تسبب في تراكم الشحنات وانخفاض الأسعار، رغم مؤشرات على محاولات الالتفاف على هذه القيود.

التأثير المباشر على الواردات

علقت شركات التكرير الصينية الحكومية مشترياتها من خام "إسبو" الروسي عقب العقوبات على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل".

وتراجعت التدفقات النفطية الإيرانية بعد استهداف محطة "ريتشاو" النفطية، التي كانت معبرا لحوالي 10% من واردات الصين.

امتد التأثير ليشمل المصافي الخاصة، التي بدأت تتجنب الشحنات الحساسة خوفا من العقوبات، خاصة بعد إدراج الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لشركة "شاندونج يولونج" على قوائمهما السوداء.

وأدت هذه التطورات مجتمعة إلى حالة من التوجس غير المسبوق في السوق.

ومن المتوقع أن تنخفض واردات الصين من الخام الروسي المنقول بحرا هذا الشهر بما يصل إلى 800 ألف برميل يوميا، حوالي ثلثي المستوى المعتاد.

وقد تتراجع التدفقات الإيرانية بما يصل إلى 400 ألف برميل يوميا نحو 30%، حيث ارتفعت كميات النفط الإيراني المخزن في البحر إلى نحو 48 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ عامين.

انخفاض الأسعار وعرض بلا طلب

أدت هذه التخمة إلى انخفاض حاد في الأسعار، حيث يعرض خام "إسبو" الروسي بخصم يصل إلى 4 دولارات للبرميل، بينما تعاني المصافي الخاصة من نقص في حصص الاستيراد، مما يحد من قدرتها على الشراء رغم انخفاض الأسعار.

استمرار محاولات الالتفاف الصيني

رغم الضغوط، تشير التقارير إلى عودة بعض الموانئ التي سبق استهدافها بالعقوبات مثل ميناء "دونغجياكو" لاستقبال شحنات النفط الإيراني.

وتشير هذه الحركة، إلى جانب الأسعار المنخفضة بشكل مغري، إلى أن بعض المشترين قد يلجؤون مرة أخرى إلى أساليب تقليدية لإخفاء مصدر الشحنات، معتقدين أن الأرباح المحتملة تفوق المخاطر.

خنق تدفقات النفط إلى الصين

وتبدو العقوبات الأمريكية فعالة في خنق جزء كبير من تدفقات النفط إلى الصين في المدى القصير، ما أدى إلى اضطراب السوق وتراكم المخزونات، ومع ذلك، فإن استمرار محاولات الالتفاف ومرونة بعض القنوات يشيران إلى أن معركة فرض العقوبات وتجنبها لم تنته بعد.

