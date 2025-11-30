18 حجم الخط

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إعادة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يوميا بعد انتهاء أعمال الصيانة.

إيران تعيد ضخ الغاز إلى العراق

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان: "معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع خمسة ملايين متر مكعب يوميا الى العراق بعد انتهاء أعمال الصيانة".

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى بأن "الوزارة أعادت عمل طاقة الوحدات التوليدية التي كانت متأثرة بنقص الغاز بمحطات توليد كهرباء بسماية والمنصورية".

وفي 28 نوفمبر الجاري، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية تسلم إشعار من الجانب الإيراني بتوقف صادرات الغاز نحو العراق، بسبب وجود أعمال صيانة تستغرق أسبوعا على الأنابيب الناقلة للغاز.

هجوم يستهدف حقل نفط بالعراق

كما أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان شمالي العراق، الأحد، استئناف ضخ الغاز من حقل كورمور، بعد ثلاثة أيام من هجوم بالطيران المسير عطل العمليات الإنتاجية في الحقل.

وقالت الوزارة في بيان إنه "في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم الأحد، بدأ نقل الغاز من حقل كورمور إلى محطات الكهرباء، وسيتم إعادة تشغيل المحطات".

وأضاف البيان أن "وضع الكهرباء سيشهد تحسنا ملحوظا، وسيعود الوضع إلى طبيعته تماما خلال 24 ساعة".

وتعرض حقل كورمور الغازي بمحافظة السليمانية شمالي العراق في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء الماضي إلى هجوم بطائرات مسيرة، ما أدى إلى اشتعال النيران داخل الحقل وتوقف تزويد محطات الكهرباء بالغاز.

