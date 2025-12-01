إصابة عامل بوابل من الرصاص في مشاجرة مع مزارع بالمنيا

الإثنين 01 ديسمبر 2025
حوادث

إصابة عامل بوابل من الرصاش في مشاجرة مع مزارع بالمنيا

إصابة عامل بوابلا
إصابة عامل بوابلا من الرصاص فى مشاجرة مع مزارع بالمنيا
كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله تضمن إصابة أحد الأشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا.. وضبط مرتكب الواقعة.
 

تابعت أجهزة الأمن، وقوع مشاجرة وإصابة أحد الأشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا.
 

وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة مطاى بلاغا  من إحدى المستشفيات باستقبالها عامل – مقيم بدائرة المركز مصاب برش خرطوش، وبسؤاله  أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (مزارع "زوج شقيقة زوجته") لخلافات عائلية بينهما قام على إثرها الثانى بالتعدى عليه بسلاح نارى مما أدى لحدوث إصابته.

مشاجرة مع مزارع بالمنيا


وتمكن  رجال الشرطة من ضبط مرتكب الواقعة وبحوزته السلاح الناري المستخدم بندقية خرطوش، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

حالة المرور اليوم، كثافات متحركة بمحاور وشوارع وسط البلد

ضبط 41 بلطجيا وهاربا من المراقبة و395 متهما في قضايا مخدرات

