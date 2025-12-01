إصابة عامل بوابل من الرصاص في مشاجرة مع مزارع بالمنيا

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله تضمن إصابة أحد الأشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا.. وضبط مرتكب الواقعة.



تابعت أجهزة الأمن، وقوع مشاجرة وإصابة أحد الأشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا.



وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة مطاى بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها عامل – مقيم بدائرة المركز مصاب برش خرطوش، وبسؤاله أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (مزارع "زوج شقيقة زوجته") لخلافات عائلية بينهما قام على إثرها الثانى بالتعدى عليه بسلاح نارى مما أدى لحدوث إصابته.

مشاجرة مع مزارع بالمنيا



وتمكن رجال الشرطة من ضبط مرتكب الواقعة وبحوزته السلاح الناري المستخدم بندقية خرطوش، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.