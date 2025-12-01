ضبط 86 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر بمخزن بدون ترخيص في دمياط

18 حجم الخط

نفذت مديرية التموين بدمياط حملة مفاجئة أسفرت عن ضبط مخزن يعمل بدون ترخيص ويحتوي على كميات من حلويات الجيلي للأطفال مجهولة المصدر وبدون فواتير.

حملة ليلية تنفيذا لتوجيهات الوزير والمحافظ

جاءت الحملة بناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بتكثيف المتابعة على المخازن والانشطة التجارية والتدخل الفوري ضد المخالفات، وقاد الحملة مجدى عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط.

مضبوطات ضخمة داخل المخزن المخالف

اوضحت الحملة ان المخزن يحتوي على 86616 كيس جيلي اطفال و4370 كيلو جيلي متنوع و288 برطمان جيلي اطفال، جميعها مجهولة المصدر وبدون فواتير، وتم التحفظ على الكميات بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة والعرض على وكيل النائب العام للتصرف.

مشاركة فعالة من قيادات التموين

شارك في الحملة كل من مجدى المغلاوي مدير التجارة، ومحمد طلعت مدير الحوكمة، وعلى السلكاوي، ومأموري الضبط القضائي، ضمن تحرك مشترك لضبط الاسواق وردع المخالفين.

تشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين

وشدد وكيل وزارة التموين على ضرورة استمرار الحملات على مدار الساعة والضرب بيد من حديد على كل من يحاول التلاعب بالسلع التموينية أو تداول منتجات مجهولة المصدر، مؤكدا أن صحة المواطنين خط أحمر لا يقبل التهاون.



