ضبط 1596 لتر سولار مهرب وتحرير 220 مخالفة تموينية بالدقهلية (صور)

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار حملات الرقابة التموينية التي تقوم بها مديرية التموين، للتفتيش على المخابز، ومحال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، وتم خلالها ضبط طن ملح مجهول المصدر، 1596 لتر سولار مهرب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

ضبط 1596 لتر سولار وطن ملح وتحرير 220 مخالفة تموينية

وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والأسماك والدواجن والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، والرقابة على المخابز، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

وكيل تموين الدقهلية يقود الحملة

وفي هذا السياق، قاد المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل تموين الدقهلية، حملة مفاجئة على عدد من المخابز، تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، والأستاذ محمد زغلول، مدير إدارة الرقابة التموينية، أعمال المرور على المخابز لضبط المخالفين والتأكد من سير العمل وفق المعايير المقررة.

حملات على 8 مراكز في الدقهلية

وشملت الحملات المرور على إدارات، منية النصر -دكرنس- طلخا- بلقاس- شربين- مركز المنصورة- المنزلة- المطرية، وأسفرت هذه الحملات عن، ضبط 1596 لتر سولار تجميع، 35 كجم لحوم وكبدة، وطن ملح بدون فواتير، 3 أسطوانة تستخدم في غير الغرض، 30 كجم دواجن بدون ترخيص.

تحرير 220 مخالفة في مجال المخابز

كما تم تحرير 220 مخالفة، شملت في قطاع المخابز 189 مخالفة، تضمنت 67 محضر نقص وزن ( ٦- ٣٨)، 9 محضر مواصفات، 24 محضر قائمة بيانات، 33 محضر تصرف في دقيق بعدد 200 شيكارة، 13 محضر بون صرف، 12 محضر عدم نظافة أدوات العجين، 3 محضر سجل تفتيش، 5 محضر توقف جزئي، 4 محضر توقف بدون اذن، 13 محضر تجميع بطاقات بعدد 310 بطاقة، محضر تلاعب في ميزان، 4 محضر ضرب وهمي بعدد 9240 رغيف، 9 محضر انتهاء إنتاج، محضر تجميع دقيق بـ 3 شيكارة.

تحرير 31 مخالفة في قطاع الأسواق

وفي قطاع الأسواق، تم تحرير 31 مخالفة، 10 محضر عدم الاعلان عن الأسعار، 5 محضر شهادة صحية، 3 محضر بدون فواتير. 2 محضر مجهول المصدر، محضر بدون ترخيص، 5 محضر اوكازيون، محضرين بيع بأزيد من السعر الرسمي سجائر، محضرين تجميع مواد بترولية، محضر استعمال اسطوانة في غير الغرض.

