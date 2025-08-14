الخميس 14 أغسطس 2025
ضبط سيارة محملة بـ 7 آلاف لتر سولار دون ترخيص بدمياط

مجدي عبد الكريم وكيل
مجدي عبد الكريم وكيل وزارة التموين بدمياط

قاد مجدي عبد الكريم عام، وكيل وزارة التموين بمحافظة دمياط، حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ 7 آلاف لتر سولار بدون ترخيص.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

ضبط سيارة محملة بـ 7 آلاف لتر سولار بدمياط
ضبط سيارة محملة بـ 7 آلاف لتر سولار بدمياط

تفريغ الكمية والتحفظ على السيارة والسائق

تم تفريغ كمية السولار بإحدى محطات تموين السيارات، مع التحفظ على السيارة والسائق، وتحرير محضر بالواقعة، وتسليمهما إلى قسم الشرطة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مشاركة قيادات وإدارات الرقابة

شارك في الحملة ضياء قنديل مدير الرقابة، ومجدي المغلاوي مدير التجارة، إلى جانب المفتشين البدري النمر، وطه حسين، وأحمد حمدي من مديرية التموين بدمياط.

