تحرير 184 مخالفة في حملات تموينية مكبرة بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة التموينية التي تقوم بها مديرية التموين، للتفتيش على، المخابز، ومحال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، وتم خلالها ضبط، طن ونصف الطن مسحوق منظفات بدون فواتير، 10 اسطوانات بوتاجاز، 25 كيلو مادة آيس كريم، 6250 علبة آيس كريم بدون ترخيص، 40 كيلو فراخ، 30 كيلو زيت مجهول المصدر.

حملات للرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ

وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، والرقابة على المخابز، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

حملات في 9 مراكز بالدقهلية

وفي هذا السياق تابع المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، حملات المرور على إدارات، السنبلاوين، تمي الامديد، دكرنس، نبروه، طلخا، مركز ميت غمر، مركز المنصورة، بني عبيد، أجا، وأسفرت عن تحرير 184 مخالفة، ففي قطاع المخابز، تحرير 160 مخالفة، شملت 72 محضر نقص وزن ( 8- 23، 10 محاضر مواصفات، 30 محضر تصرف في دقيق بعدد 340 شيكارة، 3 محضر بون صرف، 4 محضر عدم نضافة أدوات عجين، 3 محاضر سجل تفتيش، 13 محضر توقف بدون إذن، محضرين تجميع 126 بطاقة، محضر عدم وجود ميزان، 4 محاضر تجميع دقيق.

24 مخالفة في قطاع الأسواق

وفي قطاع الأسواق تم تحرير 24 مخالفة، شملت، 10 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار، 4 محاضر شهاده صحية، محضر بدون فواتير، محضرين مجهول المصدر، 3 محضر بدون ترخيص، محضر سجل صناعي، محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، محضر عدم الإعلان عن مخازن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، مع التأكيد على استمرار الحملات المكثفة يوميًا، لضبط الأسواق ومنظومة الخبز، وحماية حقوق المواطنين.

