الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 184 مخالفة في حملات تموينية مكبرة بالدقهلية

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة التموينية التي تقوم بها مديرية التموين، للتفتيش على، المخابز، ومحال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، وتم خلالها ضبط، طن ونصف الطن مسحوق منظفات بدون فواتير، 10 اسطوانات بوتاجاز، 25 كيلو مادة آيس كريم، 6250 علبة آيس كريم بدون ترخيص، 40 كيلو فراخ، 30 كيلو زيت مجهول المصدر.

حملات للرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ 

وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، والرقابة على المخابز، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

حملات في 9 مراكز بالدقهلية 

وفي هذا السياق تابع المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، حملات المرور على إدارات، السنبلاوين، تمي الامديد، دكرنس، نبروه، طلخا، مركز ميت غمر، مركز المنصورة، بني عبيد، أجا، وأسفرت عن تحرير 184 مخالفة، ففي قطاع المخابز، تحرير 160 مخالفة، شملت 72 محضر نقص وزن ( 8- 23، 10 محاضر مواصفات، 30 محضر تصرف في دقيق بعدد 340 شيكارة، 3 محضر بون صرف، 4 محضر عدم نضافة أدوات عجين، 3 محاضر سجل تفتيش، 13 محضر توقف بدون إذن، محضرين تجميع 126 بطاقة، محضر عدم وجود ميزان، 4 محاضر تجميع دقيق.

24 مخالفة في قطاع الأسواق 

وفي قطاع الأسواق تم تحرير 24 مخالفة، شملت، 10 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار، 4 محاضر شهاده صحية، محضر بدون فواتير، محضرين مجهول المصدر، 3 محضر بدون ترخيص، محضر سجل صناعي، محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، محضر عدم الإعلان عن مخازن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، مع التأكيد على استمرار الحملات المكثفة يوميًا، لضبط الأسواق ومنظومة الخبز، وحماية حقوق المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسواق والمحال اسطوانات بوتاجاز استمرار الحملات الرقابة على المخابز الرقابة التموينيه المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حماية حقوق المواطنين طارق مرزوق صحة وسلامة المواطنين محافظ الدقهلية وكيل وزارة التم

مواد متعلقة

إعادة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أسرته بعد بلاغ بتغيبه

وزير جيش الاحتلال: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا جراء إطلاق الصواريخ

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق "الفيوم - القاهرة"

ترامب: تطور كبير يحدث بشأن روسيا وأوكرانيا.. ترقبوا

الأكثر قراءة

القبض على المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

خلاف عائلي بسبب لهو الأطفال وراء واقعة فيديو سحل سيدة بالشرقية

مقطع صادم يكشف كارثة، سائق يتعاطى مخدرات بالطريق ويفقد سيطرته على السيارة (فيديو)

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

كلاب الشوارع!

تفاصيل وفاة المطرب الشاب نور محفوظ

وزير السياحة والآثار يكشف مفاجأة عن واقعة فيديو افتتاح المتحف المصري الكبير

تداول فيديو صادم لاعتداء موظف على زوجة شقيقه في الشرقية

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد؟

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح حكم عمل المرأة دون موافقة زوجها

غزوات الرسول في شهر ربيع الأول، تعرف عليها

ما حكم الصلاة حال نزول الحيض؟ أمينة الفتوى تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads