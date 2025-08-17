ضبط 184 مخالفة في حملات تموينية على المخابز والأسواق بالدقهلية (صور)

قاد المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، حملة مفاجئة على عدد من المخابز، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان التزام المخابز بالمعايير المحددة، حيث أسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة.

تموين الدقهلية تضبط 184 مخالفة في حملات مفاجئة على المخابز والأسواق

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

وفي هذا الإطار، واصل تموين الدقهلية حملاته المكثفة على مستوى جميع الإدارات، كما كثفت جهودها بالأسواق تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، لمتابعة توافر السلع الأساسية، والاطمئنان على جودتها، وضمان تلبية احتياجات المواطنين.

وذلك ضمن خطة متواصلة لحماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.

فيما تابع محمد زغلول، مدير إدارة الرقابة التموينية، أعمال المرور على المخابز لضبط المخالفين والتأكد من سير العمل وفق المعايير المقررة.

تحرير 184 مخالفة في حملات تموينية علي 9 مراكز بالدقهلية

وشملت الحملات المرور إدارات: السنبلاوين- تمي الامديد- دكرنس-نبروه- طلخا- مركز ميت غمر- مركز المنصورة- بني عبيد- أجا.

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير (184 مخالفة) كالآتي:

تحرير 160 مخالفة في قطاع المخابز بالدقهلية

كما تم تحرير في قطاع المخابز – 160 مخالفة

72 محضر نقص وزن ( 8- 23)

10 محضر مواصفات

30 محضر تصرف في دقيق بعدد 340 شيكارة.

3 محضر بون صرف

4 محضر عدم نظافة أدوات عجين.

3 محضر سجل تفتيش

13 محضر توقف بدون إذن

2 محضر تجميع بطاقات بعدد 126 بطاقة

محضر عدم وجود ميزان

4 محضر تجميع دقيق

تحرير 24 مخالفة في قطاع الأسواق بالدقهلية

في قطاع الأسواق تم تحرير( 24 مخالفه ) كالآتي:

10 محضر عدم الإعلان عن الأسعار.

4 محضر شهادة صحية

محضر بدون فواتير

2 محضر مجهول المصدر

3 محضر بدون ترخيص

محضر سجل صناعي

2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي سجائر

محضر عدم الإعلان عن مخازن

المضبوطات: طن ونصف مسحوق منظفات بدون فواتير، 10 أسطوانات سعة 700، و25 كيلو مادة آيس كريم و6250 علبة آيس كريم بدون ترخيص، و٤٠ كيلو فراخ و60 كيلو زيت مجهول المصدر.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، مع التأكيد على استمرار الحملات المكثفة يوميًا، لضبط الأسواق ومنظومة الخبز، وحماية حقوق المواطنين.

استمرار الحملات المفاجئة المكثفة دون تهاون

وأكد المحاسب علي حسن عبدالفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على استمرار الحملات المفاجئة المكثفة دون تهاون، لضبط الأسواق ومراقبة جودة الخبز، وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أن هذه الحملات ستستمر بشكل يومي حتى تحقيق الانضباط الكامل.

