طريقة عمل كفتة صحية وشهية بالفرن

تعد كفتة الفرن من الأطباق المفضلة لدى الكثيرين، فهي تجمع بين المذاق الشهي وسهولة التحضير، بالإضافة إلى أنها خيار صحي لمن يرغبون في تقليل كمية الدهون المستخدمة في الطهي، وفقًا لموقع “webmd” الطبي.

طريقة تحضير الكفتة بالفرن

المكونات

لحم مفروم: كيلو واحد من اللحم، ويفضل أن يكون بنسبة دهون متوسطة (حوالي 20%).

بصلتان متوسطتا الحجم، مفرومتان ناعمًا.

كوب واحد من البقدونس والكزبرة المفرومين.

توابل: ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من البابريكا، ملعقة صغيرة من الكمون، وملح حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

حبتان من الطماطم والفلفل، مقطعتان إلى شرائح.

خطوات تحضير الكفتة في الفرن

في وعاء كبير، امزج اللحم المفروم مع البصل المفروم، البقدونس، والكزبرة. أضف البهارات المشكلة، الفلفل الأسود، البابريكا، والكمون إلى الخليط، وافرك المكونات جيدًا بيديك حتى تتجانس. شكل الخليط على هيئة أصابع أو أقراص حسب الرغبة. رتب قطع الكفتة في صينية الفرن، مع وضع شرائح الطماطم والفلفل بينها. سخن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية، ثم أدخل الصينية واخبزها لمدة 20-25 دقيقة، أو حتى تنضج وتكتسب لونًا ذهبيًا. قدم الكفتة ساخنة مع الأرز أو الخبز العربي والسلطة الخضراء.

نصائح للحصول على أفضل النتائج:

للحصول على كفتة طرية، يفضل استخدام لحم بنسبة دهون متوسطة، حيث إن الدهون تمنع الكفتة من أن تصبح جافة.

يجب عجن خليط الكفتة قليلًا حتى تتجانس المكونات، ولكن دون الإفراط في العجن، حتى لا تصبح الكفتة قاسية بعد الطهي.

يفضل استخدام صينية خبز واسعة حتى لا تتراكم الكفتة وتطهى بشكل جيد من جميع الجوانب.

للحصول على كفتة أكثر تماسكًا، يمكن وضعها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة قبل الخبز.

يعتبر الخبز في الفرن خيارًا صحيًا بديلًا عن القلي، حيث يقلل من كمية الدهون المستخدمة في الطهي.

بهذه الطريقة، يمكن لأي شخص تحضير كفتة الفرن الشهية والصحية في المنزل، لتكون وجبة متكاملة ولذيذة للعائلة والأصدقاء.

